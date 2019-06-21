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Дальнее зарубежье 21.06.2019 16:43

Трамп дискутирует с Болтоном по поводу Ирана, их позиции резко расходятся - CNN

Президент США Дональд Трамп ведет дискуссии с советником по нацбезопасности Джоном Болтоном по поводу реакции на ситуацию, сложившуюся вокруг Ирана, сообщил в пятницу телеканал CNN со ссылкой на неназванного чиновника из Белого дома.

По его словам, сдержанная реакция Трампа входит в резкое противоречие с жесткой позицией Болтона, который в прошлом публично и неоднократно призывал к смене режима в Тегеране.

Представитель администрации отметил, что в дискуссиях Трампа и Болтона такие высокопоставленные лица, как госсекретарь США Майк Помпео, вице-президент Майк Пенс и министр сухопутных войск ВС США Марк Эспер, которого, как ожидается, назначат на пост главы Пентагона, не определились со своей позицией.

Накануне стало известно, что иранский Корпус стражей Исламской революции сбил американский беспилотник в южной прибрежной провинции страны Хормозган после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана.

Позже в Минобороны США подтвердили информацию об уничтожении беспилотника, однако заявили, что он был сбит в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом.

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Тэги: США, ТРАМП, БОЛТОН, ИРАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]