Путин обсудил с членами Совбеза РФ ситуацию в Персидском заливе, события в Грузии

Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России ситуацию в Персидском заливе, в Грузии, а также ряд внутрироссийских вопросов, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"На совещании обсуждалась ситуация в Персидском заливе", - сказал он. "Участники совещания выразили крайнюю обеспокоенность в связи с нагнетающейся напряженностью и призвали соответствующие страны к сдержанности, отметив, что непродуманные шаги могут иметь непоправимые последствия для региональной и мировой стабильности", - сказал Песков.

"Затрагивалась также ситуация в Грузии", - сообщил пресс-секретарь.

"Спровоцированная экстремистскими элементами русофобская провокация в отношении российских парламентариев была расценена как очень опасное проявление", - сказал он.

"Министерству иностранных дел было рекомендовано предупредить российских граждан, в том числе туристов, направляющихся или находящихся в Грузии, о возможной опасности в связи с действиями экстремистских элементов", - сообщил Песков.

Затрагивались также текущие вопросы внутри российской повестки дня, добавил он.

В совещании приняли участие спикеры обеих палат собрания Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министры: внутренних дел - Владимир Колокольцев, иностранных дел - Сергей Лавров, обороны - Сергей Шойгу, руководители ФСБ и СВР Александр Бортников и Сергей Нарышкин, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.