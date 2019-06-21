Путин обсудил с членами Совбеза РФ ситуацию в Персидском заливе, события в Грузии

Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России ситуацию в Персидском заливе, в Грузии, а также ряд внутрироссийских вопросов, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"На совещании обсуждалась ситуация в Персидском заливе", - сказал он. "Участники совещания выразили крайнюю обеспокоенность в связи с нагнетающейся напряженностью и призвали соответствующие страны к сдержанности, отметив, что непродуманные шаги могут иметь непоправимые последствия для региональной и мировой стабильности", - сказал Песков.
"Затрагивалась также ситуация в Грузии", - сообщил пресс-секретарь.
"Спровоцированная экстремистскими элементами русофобская провокация в отношении российских парламентариев была расценена как очень опасное проявление", - сказал он.
"Министерству иностранных дел было рекомендовано предупредить российских граждан, в том числе туристов, направляющихся или находящихся в Грузии, о возможной опасности в связи с действиями экстремистских элементов", - сообщил Песков.
Затрагивались также текущие вопросы внутри российской повестки дня, добавил он.
В совещании приняли участие спикеры обеих палат собрания Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министры: внутренних дел - Владимир Колокольцев, иностранных дел - Сергей Лавров, обороны - Сергей Шойгу, руководители ФСБ и СВР Александр Бортников и Сергей Нарышкин, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
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