Баку и Киев отмечают важность расширения деятельности SOCAR в Украине

Посол Украины в Баку Владислав Коневский и президент Госнефткомпании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев считают приоритетным энергетическую составляющую в двустороннем экономическом сотрудничестве.
«21 июня состоялась встреча Абдуллаева и Каневского, в ходе которой были обсуждены перспективы углубления сотрудничества между Украиной и Азербайджаном в энергетической сфере», - сообщает посольство Украины в Баку.
Дипмиссия подчеркивает, что собеседники указали приоритетность энергетической составляющей двустороннего экономического сотрудничества, а также важность расширения деятельности SOCAR в Украине.
«Кроме того, стороны обсудили вопросы, связанные с работой в рамках Совета инвесторов при президенте Украины. Абдуллаев выразил готовность в дальнейшем принимать участие в заседаниях данного совета и подписал соответствующее письмо, адресованное президенту Украины Владимиру Зеленскому», - отмечается в информации.
Азербайджан в настоящее время является основным поставщиком нефти в Украину. За январь-май 2019 года Украина импортировала нефти на сумму $138,115 млн, из которых $135,679 млн (доля - 98,24%) было получено из Азербайджана.
SOCAR начала свою деятельность в Украине в 2008 году. Доля SOCAR на рынке оптовой торговли нефтепродуктами в Украине в составляет около 10%. SOCAR Ukraine владеет в Украине сетью АЗС и управляет 60 станциями. Компания также владеет
нефтебазами в Киеве, Львове, Харькове и Одессе.
Б.Рустамбеков
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