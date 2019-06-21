Грузинская полиция задержала 305 участников акции протеста в Тбилиси

МВД Грузии сообщает о 305 задержанных в ходе акции протеста в Тбилиси.

"Все эти лица были задержаны за совершение различных преступлений. Они уничтожили автомашины полиции и граждан, устроили погром в объектах частной собственности, оказывали сопротивление полиции", - говорится в распространенном в пятницу заявлении МВД.

Возбуждено уголовное дело по статье 225 УК Грузии - организация, руководство и участие в групповом насилии. "Следствием будут изучены все факты насилия и будет дана правовая оценка в отношении тех лиц, с помощью которых мирная акция превратилась в насильственную", - говорится в заявлении.

В нем отмечается, что будут изучены и возможные факты превышения силы полицейскими.

Накануне в Тбилиси произошли беспорядки, вызванные приездом в Грузию делегации российских депутатов для участия в Генассамблее Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Ее возглавлял депутат Госдумы Сергей Гаврилов. Заседание проходило в здании парламента Грузии, и Гаврилов занял место спикера, что и вызвало сначала протесты грузинских депутатов, а потом и беспорядки в Тбилиси.

Протестующие пытались штурмовать здание парламента, но были отброшены силами правопорядка. Спецназ применил против участников акции акустические пушки, слезоточивый газ и водометы, а также резиновые пули, чтобы выдворить граждан с проспекта Руставели.

По данным Минздрава Грузии, в ходе столкновений пострадали 240 человек, в том числе 80 полицейских.

Вечером в пятницу сторонники оппозиции намерены вновь собраться на акцию протеста перед зданием парламента Грузии.