Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9202 RUR   0.027 GBR   2.1593 TRY   0.2947

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.65 2.89 Brent 64.45 2.63

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 21.06.2019 17:02

Замглавы МИД Британии временно отстранили от обязанностей из-за скандала с экологической активисткой

Замглавы МИД Великобритании по делам Азии и Тихого океана Марк Филд временно снят с должности в связи с инцидентом, в который оказался вовлечен он и активистка движения "Гринпис", сообщает британская телерадиокорпорация BBC.

"Он отстранен от обязанностей на время расследования (поведения Филда - ИФ)", - цитирует BBC слова представителя Даунинг-стрит.

Он отметил, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй видела видеозапись инцидента и была ей обеспокоена.

BBC напоминает, что происшествие имело место накануне во время выступления главы Минфина Филиппа Хаммонда, когда на мероприятие ворвались активисты "Гринпис", которые также хотели выступить с речью.

В итоге Марк Филд встал со своего места, схватил одну активистку и вывел ее из зала.

Впоследствии Филд принес извинения за свой поступок.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]