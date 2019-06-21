Замглавы МИД Британии временно отстранили от обязанностей из-за скандала с экологической активисткой

Замглавы МИД Великобритании по делам Азии и Тихого океана Марк Филд временно снят с должности в связи с инцидентом, в который оказался вовлечен он и активистка движения "Гринпис", сообщает британская телерадиокорпорация BBC.
"Он отстранен от обязанностей на время расследования (поведения Филда - ИФ)", - цитирует BBC слова представителя Даунинг-стрит.
Он отметил, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй видела видеозапись инцидента и была ей обеспокоена.
BBC напоминает, что происшествие имело место накануне во время выступления главы Минфина Филиппа Хаммонда, когда на мероприятие ворвались активисты "Гринпис", которые также хотели выступить с речью.
В итоге Марк Филд встал со своего места, схватил одну активистку и вывел ее из зала.
Впоследствии Филд принес извинения за свой поступок.
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