Азербайджан в Москве впервые представит 30-мм пушку и полуавтоматическую снайперскую винтовку собственного производства

Азербайджан на V Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2019» 25-30 июня в Москве представит национальный павильон с оружием и военной техникой собственного производства, сообщает пресс-служба Министерства оборонной промышленности.

«Впервые на международной выставке будут представлены произведенные на предприятиях Миноборонпрома Азербайджана 30-мм пушку 2А42 и полуавтоматическая снайперская винтовка «Yirtici», - говорится в сообщении.

Также в национальном павильоне вниманию посетителей выставки будут представлены снайперские винтовки, автоматы, пистолеты, атакующие пулеметы, гранатометы, БПЛА, минометы, боеприпасы различных калибров и другая продукция военного назначения.

«Возглавляющий азербайджанскую делегацию на форуме замминистра оборонной промышленности Яхъя Мусаев проведет ряд встреч с представителями российского правительства и главами участвующих в «АРМИЯ-2019» делегаций, в ходе которых обсудит развития связей в военно-технической сфере и реализацию совместных проектов», - сообщает Миноборонпром.

Р.Бабаев