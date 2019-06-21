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Оборона 21.06.2019 17:11

Азербайджан в Москве впервые представит 30-мм пушку и полуавтоматическую снайперскую винтовку собственного производства

Азербайджан на V Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2019» 25-30 июня в Москве представит национальный павильон с оружием и военной техникой собственного производства, сообщает пресс-служба Министерства оборонной промышленности.

«Впервые на международной выставке будут представлены произведенные на предприятиях Миноборонпрома Азербайджана 30-мм пушку 2А42 и полуавтоматическая снайперская винтовка «Yirtici», - говорится в сообщении.

Также в национальном павильоне вниманию посетителей выставки будут представлены снайперские винтовки, автоматы, пистолеты, атакующие пулеметы, гранатометы, БПЛА, минометы, боеприпасы различных калибров и другая продукция военного назначения.

«Возглавляющий азербайджанскую делегацию на форуме замминистра оборонной промышленности Яхъя Мусаев проведет ряд встреч с представителями российского правительства и главами участвующих в «АРМИЯ-2019» делегаций, в ходе которых обсудит развития связей в военно-технической сфере и реализацию совместных проектов», - сообщает Миноборонпром.

Р.Бабаев

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Тэги: ОБОРОНПРОМ, ВЫСТАВКА, АРМИЯ/2019


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]