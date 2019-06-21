ЕБРР разместил в Казахстане облигации на $158 млн

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) разместил на Казахстанской фондовой бирже (KASE) семилетние облигации на 60 млрд тенге ($157,7 млн), говорится в сообщении на сайте биржи.

Ставка купона облигаций - плавающая, она привязана к размеру инфляции в Казахстане плюс 0,5%, доход выплачивается раз в полгода. К продаже были предложены 60 млн облигаций стоимостью 1 тыс. тенге. Размещен весь объем выпуска.

ЕБРР ранее в этом году уже выпускал облигации в Казахстане. Были размещены 6-летние облигации на 60 млрд тенге (размещены в мае 2019 года, ставка купона привязана к индексу потребительских цен плюс 0,5%), 5-летние облигации на 60 млрд тенге (размещены в апреле 2019 года, ставка купона привязана к индексу потребительских цен плюс 0,5%) и 7-летние на 20 млрд тенге (размещены в феврале 2019 года, ставка купона привязана к индексу потребительских цен плюс 1%).

ЕБРР ранее заявлял, что в ближайшие два года намерен увеличить объем инвестиций в регионах присутствия. Банк считает выпуск облигаций в местных валютах перспективным инструментом с точки зрения снижения валютных рисков.

Европейский банк реконструкции и развития является международной финансовой организацией, которая финансирует проекты в 35 странах.