ЕБРР разместил в Казахстане облигации на $158 млн

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) разместил на Казахстанской фондовой бирже (KASE) семилетние облигации на 60 млрд тенге ($157,7 млн), говорится в сообщении на сайте биржи.
Ставка купона облигаций - плавающая, она привязана к размеру инфляции в Казахстане плюс 0,5%, доход выплачивается раз в полгода. К продаже были предложены 60 млн облигаций стоимостью 1 тыс. тенге. Размещен весь объем выпуска.
ЕБРР ранее в этом году уже выпускал облигации в Казахстане. Были размещены 6-летние облигации на 60 млрд тенге (размещены в мае 2019 года, ставка купона привязана к индексу потребительских цен плюс 0,5%), 5-летние облигации на 60 млрд тенге (размещены в апреле 2019 года, ставка купона привязана к индексу потребительских цен плюс 0,5%) и 7-летние на 20 млрд тенге (размещены в феврале 2019 года, ставка купона привязана к индексу потребительских цен плюс 1%).
ЕБРР ранее заявлял, что в ближайшие два года намерен увеличить объем инвестиций в регионах присутствия. Банк считает выпуск облигаций в местных валютах перспективным инструментом с точки зрения снижения валютных рисков.
Европейский банк реконструкции и развития является международной финансовой организацией, которая финансирует проекты в 35 странах.
Алиев и Эрдоган обсудили перспективы двустороннего сотрудничества
Президент Азербайджана назначил Фамиля Мустафаева председателем Верховной аттестационной комиссии
Усубов готов оправдать доверие президента Алиева на посту секретаря Совбеза Азербайджана
Премьер Украины пообещал не приватизировать украинскую газотранспортную систему
Azercell в этом году планирует внедрить пилотную версию мобильной связи 5G в Азербайджане - глава компании
Расширен состав рабочих групп КС по устойчивому развитию Азербайджана
Коллекция гитар фронтмена Pink Floyd продана на аукционе Christie`s за рекордные $21,5 млн
Воздушный шар с 11 туристами унесло в горы Египта, пострадавших нет
Мелиорация и водное хозяйство отбирает подрядчика на проведение берегоукрепительных работ на юге Азербайджана
ИВ Барды направит более 1 млн манатов на проведение работ по благоустройству
ИВ Гобустанского района отбирает подрядчика для строительства многоквартирного жилого дома
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Команда Азербайджана успешно выступила на V Всемирных играх юных соотечественников
В Баку состоялся заключительный в 2018 – 2019 учебном году семинар Учебно-методического центра русского языка РИКЦ
AMADA выступает наблюдателем от WADA на II Европейских играх
В Баку в конце июня пройдет международный страховой форум
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Американские горки на нефтяном рынке
Премьер Армении, где героизируют лидеров, называющих себя расистами, а свою теорию расизмом, отчего-то вдруг стал обвинять в расизме Азербайджан – завсектором АП Азербайджана
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви