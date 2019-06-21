Оппозиция в Грузии после разгона митинга в Тбилиси потребовала отставки главы МВД

Оппозиция в Грузии, несмотря на уход с должности председателя парламента Ираклия Кобахидзе, не намерена прекращать протесты и требует отставки главы МВД Георгия Гахария.
"Отставка Кобахидзе должна была произойти еще вчера, а вместо этого наказали народ", - заявил журналистам один из оппозиционных лидеров Георгий Вашадзе, в свое время работавший в предвыборном штабе экс-президента Украины Петра Порошенко.
По его словам, ответственность за большое число пострадавших в ходе событий в ночь на пятницу на проспекте Руставели в Тбилиси лежит на главе МВД и он должен покинуть свой пост.
"Людям выбили глаза, сломали челюсти... Поэтому за этим должны последовать дальнейшие действия. Это отставка Гахария", - сказал Вашадзе.
Он отметил, что в силе остается еще одно требование к властям, в частности, переход на пропорциональную избирательную систему.
Вашадзе напомнил, что в пятницу вечером перед зданием парламента в Тбилиси возобновится митинг.
Масштабные выступления начались 20 июня в Грузии после проведения в зале заседаний грузинского парламента сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), в ходе которой президент МАП, российский депутат Сергей Гаврилов занял кресло спикера парламента Грузии. Вечером оппозиция устроила в Тбилиси многотысячный митинг, который был разогнан спецназом. В ходе столкновений митингующих с полицией в грузинской столице пострадали, по последним данным, 240 человек, в том числе журналисты.
Спикер парламента Грузии Кобахидзе, находившийся с визитом в Баку, заявил, что не знал о председательстве Гаврилова на заседании МАП, и осудил выступление Гаврилова с места спикера парламента Грузии. Несмотря на это, оппозиция потребовала его отставки. В пятницу Кобахидзе в связи с событиями в Тбилиси прервал визит в Азербайджан и вернулся в Грузию. После чего "Грузинская мечта" объявила о его отставке.
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