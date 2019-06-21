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Регион 21.06.2019 17:23

Трамп заявил, что отменил удар по Ирану за 10 минут до запланированного времени

США отменили удар по Ирану за 10 минут до запланированного времени, сообщил в пятницу в Twitter президент США Дональд Трамп.

"За 10 минут до удара я остановил его, это несоразмерно уничтожению беспилотника", - написал американский президент.

Президент также сообщил, что США готовили удары по трем целям в Иране.

"Прошлой ночью мы были готовы отомстить ударами по трем разным точкам, когда я спросил, сколько человек погибнет. 150 человек, сэр, ответил генерал", - написал Трамп.

Накануне стало известно, что Корпус стражей Исламской революции (КСИР) сбил американский беспилотник в южной прибрежной провинции страны Хормозган после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана. Позже в Минобороны США подтвердили информацию об уничтожении беспилотника, однако заявили, что он был сбит в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом.

Позднее газета The New York Times утверждала, что президент США Дональд Трамп санкционировал удар по Ирану в ответ на то, что иранцы сбили американский беспилотник, однако отменил операцию в последний момент.

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Тэги: ЭКСПРЕСС, США, ИРАН, УДАР, РЕШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]