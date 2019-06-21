Парламентская делегация Азербайджана примет участие в летней сессии ПАСЕ

Делегация Милли меджлиса (парламента) Азербайджана примет участие в летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге, сообщает парламентская пресс-служба.

«Азербайджанских парламентариев на сессии, которая пройдет на следующей неделе, возглавит глава делегации страны в ПАСЕ, председатель комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов», - говорится в сообщении.

В программу летней сессии ПАСЕ включены вопросы, связанные с оказанием поддержки Совету Европы с целью предотвращения насилия против детей, перспективами решения политического кризиса в Сирии, постмониторинговым диалогом с Болгарией и т.д.

«В рамках сессии будут заслушаны мнения по докладу депутата Милли меджлиса Севиндж Фаталиевой на тему предотвращения насилия и использования труда детей- мигрантов», - говорится в сообщении.

Р.Бабаев