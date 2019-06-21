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Внешняя политика 21.06.2019 17:25

Парламентская делегация Азербайджана примет участие в летней сессии ПАСЕ

Делегация Милли меджлиса (парламента) Азербайджана примет участие в летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге, сообщает парламентская пресс-служба.

«Азербайджанских парламентариев на сессии, которая пройдет на следующей неделе, возглавит глава делегации страны в ПАСЕ, председатель комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов», - говорится в сообщении.

В программу летней сессии ПАСЕ включены вопросы, связанные с оказанием поддержки Совету Европы с целью предотвращения насилия против детей, перспективами решения политического кризиса в Сирии, постмониторинговым диалогом с Болгарией и т.д.

«В рамках сессии будут заслушаны мнения по докладу депутата Милли меджлиса Севиндж Фаталиевой на тему предотвращения насилия и использования труда детей- мигрантов», - говорится в сообщении.

Р.Бабаев

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Тэги: ПАСЕ, СЕССИЯ, ДЕЛЕГАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]