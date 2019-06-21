В Азербайджане зарегистрированы страховые агентства Inam и Risk

Министерство налогов Азербайджана зарегистрировало два новых страховых агентства, сообщили в ведомстве.

"Минналогов зарегистрировало страховые агентства Inam и Risk. Их официальными представителями являются Фарид Халыгов и Фуад Фараджов соответственно", - говорится в сообщении.

Уставный капитал каждого из агентств составляет 10 манатов.

«Компании прошли регистрацию 31 мая», - подчеркнули в Минналогов.

А.Мамедов