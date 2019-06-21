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Регион 21.06.2019 17:36

Иран ядерное оружие не получит - Трамп

Президент США Дональд Трамп в пятницу вновь пообещал, что Иран не станет обладателем ядерного оружия, однако Вашингтон не будет предпринимать поспешных действий в отношении Тегерана.

"Иран никогда не сможет иметь ядерное оружие, ни против США, ни против мира!" - написал президент на странице в Twitter.

"Я не тороплюсь, наши войска модернизированы, они новые и готовы действовать, ради всего лучшего в мире", - отметил он.

Трамп также заявил, что санкции оказывают "болезненное" воздействие на Иран, и "еще были добавлены прошлой ночью".

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Тэги: США, ТРАМП, ИРАН, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]