Иран ядерное оружие не получит - Трамп

Президент США Дональд Трамп в пятницу вновь пообещал, что Иран не станет обладателем ядерного оружия, однако Вашингтон не будет предпринимать поспешных действий в отношении Тегерана.
"Иран никогда не сможет иметь ядерное оружие, ни против США, ни против мира!" - написал президент на странице в Twitter.
"Я не тороплюсь, наши войска модернизированы, они новые и готовы действовать, ради всего лучшего в мире", - отметил он.
Трамп также заявил, что санкции оказывают "болезненное" воздействие на Иран, и "еще были добавлены прошлой ночью".
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