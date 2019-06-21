Отклонение Евросоветом кандидатур на пост главы ЕК говорит о том, что система выдвижения по партийному списку не заслуживает доверия - Макрон

Европейский совет не смог накануне завершить работу по подбору кандидатов на посты руководителей ведущих институтов ЕС, но достиг определенного прогресса в прояснении ситуации и определении правил действия, заявил в пятницу президент Франции Эмманюэль Макрон.
"Уже вчера утром стало ясно, что в Европейском парламенте нет большинства по кандидатам, возглавившим партийные списки", - сказал Макрон на пресс-конференции в Брюсселе после завершения саммита Евросоюза.
По его словам, это стало известно от руководителей политических фракций Европарламента еще до начала заседания Европейского совета, и его председатель Дональд Туск также ясно объявил в начале дискуссий, что нет твердого большинства в поддержку кандидатов на пост главы Еврокомиссии из числа лидеров партийных списков.
По мнению Макрона, это означает, что система выдвижения spitzenkandidat - главы партийного списка - не была воспринята как заслуживающая доверия. Он повторил свой известный тезис: чтобы стать председателем Еврокомиссии, надо получить "двойное большинство".
"Нужно большинство в (Европейском) совете, который предлагает, и нужно большинство в (Европейском) парламенте, который дает согласие", - пояснил президент Франции.
Он заявил, что ни один из трех кандидатов, выдвинутых по такой процедуре, - немец Манфред Вебер от Европейской народной партии, нидерландец Франс Тиммерманс от социалистов и датчанка Маргрете Вестагер от либералов - не получил консенсуса. В итоге было констатировано, что эти трое кандидатов не могут возглавлять Европейскую комиссию. Поэтому руководители стран ЕС решили возобновить процедуру по подбору кандидатов под руководством Туска.
Макрон выразил надежду, что это будет сделано в течение следующей недели. Помимо консультаций, которые проведет Туск, пройдут консультации политических фракций Европарламента с целью прийти к результату.
"Другой важный элемент наших вчерашних дискуссий - это обязательство глав государств и правительств завершить эту работу 30 июня", - продолжил французский президент, отметив, что таким образом это будет сделано до первой пленарной сессии нового Европарламента в начале июля.
При этом он подчеркнул важность соблюдения ряда критериев при выборе кандидата, назвав в первую очередь необходимость быстрого решения и завершения процесса 30 июня. Макрон сказал, что не верит в продуктивность затягивания таких процессов.
Он также указал на важность гендерного равновесия между руководителями институтов ЕС - председателем Евросовета, председателем Еврокомиссии, председателем Европейского центрального банка и высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности. Макрон пообещал выступить против решения, которое не предусмотрит такого равновесия.
Кроме того, он отметил необходимость "географического равновесия", учитывающего географию ЕС, чтобы доступ к руководящим постам имели в том числе представители стран востока и юга союза.
Наконец, Макрон указал на такое требование к кандидату, как "компетенция высокого уровня". Для продвижения европейского проекта нужен также опыт. Он отметил, что в прошлом в ЕС порой шли на компромиссы и выдвигали кадры руководителей недостаточного уровня компетенции.
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