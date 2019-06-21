РФ готова обеспечить интересы Ирана в экспорте нефти и банковском секторе, если INSTEX не будет запущен - Рябков

Россия может обеспечить интересы Ирана в экспорте нефти и банковском секторе, если механизм INSTEX не будет запущен, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в пятницу.
"Мы этим занимались и будем продолжать заниматься. Проблема только в том, что объемы, которые мы могли бы получать в рамках схемы "нефть в обмен на товары" не делают погоды", - сказал он журналистам в Сочи, отвечая на соответствующий вопрос "Интерфакса".
Рябков подчеркнул, что основной вопрос заключается в том, чтобы "Иран имел возможность осуществлять нефтеэкспорт хотя бы приблизительно в масштабах, сопоставимых с периодом до мая прошлого года".
Президент США Дональд Трамп объявил в мае прошлого года о решении выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию иранской ядерной проблемы и возобновлению действия односторонних санкций в отношении Ирана. В результате Иран снизил нефтедобычу, а ОПЕК+ приняла решение об ее увеличении.
В ноябре прошлого года Госдепартамент выдал 180-дневные временные разрешения на импорт иранской нефти восьми странам, чтобы дать им больше времени для поиска альтернативных источников нефти. Среди них Китай, Индия, Италия, Греция, Япония, Южная Корея и тайваньские власти. Эти послабления предполагали, что Иран продолжит экспортировать около 1 млн баррелей нефти в сутки.
Три из восьми стран, которые получили освобождение от санкций США в ноябре прошлого года, уже сократили импорт иранской нефти до нуля: Греция, Италия и Тайвань.
В начале 2019 года главы МИД Франции, Германии и Великобритании в рамках противодействия санкциям США против Ирана заявили о создании совместного механизма расчетов с Ираном INSTEX, или Инструмента для поддержки торговых обменов. Отмечалось, что INSTEX на первых порах будет сконцентрирован на наиболее значимых для иранского народа секторах, в числе которых фармацевтическая продукция, медицинские приборы и сельскохозяйственные продукты. Однако, пока этот механизм себя не проявил, заявлял постпред России при ЕС Владимир Чижов.
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