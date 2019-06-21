Президент Украины создал комиссию по правовой реформе

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании комиссии по вопросам правовой реформы.

"С целью обеспечения в Украине правовой реформы постановляю образовать комиссию по вопросам правовой реформы как консультативно-совещательный орган при президенте Украины", - говорится в тексте указа №421/2019 от 21 июня, опубликованного на официальном сайте главы государства.

Основной задачей Комиссии является содействие дальнейшему развитию правовой системы Украины на основе конституционных принципов верховенства права, приоритетности прав и свобод человека и гражданина, с учетом международных обязательств Украины.

Приоритетными направлениями работы Комиссии указаны подготовка и представление предложений по внесению изменений в Конституцию и законы, направленные на реализацию конституционных норм и принципов: приоритетности защиты фундаментальных прав и свобод человека и гражданина, дальнейшее развитие законодательства об организации судебной власти и осуществления правосудия, совершенствование законодательства об уголовной ответственности и уголовного процессуального законодательства, реформирование органов правопорядка, а также создание условий для реинтеграции в единое конституционное пространство Украины временно оккупированных территорий и проживающего на них населения.

Главе администрации президента поручено внести проект положения о Комиссии и предложения по ее персональному составу.

Указом ликвидируется Совет по вопросам судебной реформы и Конституционная комиссия. Также признаются утратившими силу ряд президентских указов, изданных пятым президентом Украины Петром Порошенко в 2014-18гг, касающихся Совета по вопросам судебной реформы и Конституционной комиссии.

Как сообщалось, 18 июня заместитель главы администрации президента Руслан Рябошапка сообщил, что Зеленский принял решение создать экспертную группу для оценки результатов проведенной "судебной реформы" и подготовки законодательных шагов для безотлагательного решения проблем функционирования судебной ветви власти.

"Мы обеспокоены ситуацией, которая складывается в последнее время в связи с провозглашением различными судебными инстанциями (в частности "реформированными") судебных решений, которые, по мнению юристов, не основываются на требованиях Конституции Украины и закона", - заявил он. По словам Рябошапки, наличие ряда подобных судебных решений является "очевидным свидетельством провала судебной реформы".

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский 20 июня заявил, что проведенная в Украине судебная реформа не была успешной и что он намерен в ближайшее время провести презентацию плана по преодолению коррупции в судах.

"Я понимаю и уважаю независимость судей, но действующей судебной системе не верят ни общество, ни инвесторы. То есть реформа последних лет не была успешной. Наша команда готовит план преодоления коррупции в судах, и в ближайшее время мы отдельно его представим. Начнем с запуска антикоррупционного суда", - сказал Зеленский в Киеве на встрече с бизнес-сообществом.