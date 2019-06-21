Президент Украины создал комиссию по правовой реформе

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании комиссии по вопросам правовой реформы.
"С целью обеспечения в Украине правовой реформы постановляю образовать комиссию по вопросам правовой реформы как консультативно-совещательный орган при президенте Украины", - говорится в тексте указа №421/2019 от 21 июня, опубликованного на официальном сайте главы государства.
Основной задачей Комиссии является содействие дальнейшему развитию правовой системы Украины на основе конституционных принципов верховенства права, приоритетности прав и свобод человека и гражданина, с учетом международных обязательств Украины.
Приоритетными направлениями работы Комиссии указаны подготовка и представление предложений по внесению изменений в Конституцию и законы, направленные на реализацию конституционных норм и принципов: приоритетности защиты фундаментальных прав и свобод человека и гражданина, дальнейшее развитие законодательства об организации судебной власти и осуществления правосудия, совершенствование законодательства об уголовной ответственности и уголовного процессуального законодательства, реформирование органов правопорядка, а также создание условий для реинтеграции в единое конституционное пространство Украины временно оккупированных территорий и проживающего на них населения.
Главе администрации президента поручено внести проект положения о Комиссии и предложения по ее персональному составу.
Указом ликвидируется Совет по вопросам судебной реформы и Конституционная комиссия. Также признаются утратившими силу ряд президентских указов, изданных пятым президентом Украины Петром Порошенко в 2014-18гг, касающихся Совета по вопросам судебной реформы и Конституционной комиссии.
Как сообщалось, 18 июня заместитель главы администрации президента Руслан Рябошапка сообщил, что Зеленский принял решение создать экспертную группу для оценки результатов проведенной "судебной реформы" и подготовки законодательных шагов для безотлагательного решения проблем функционирования судебной ветви власти.
"Мы обеспокоены ситуацией, которая складывается в последнее время в связи с провозглашением различными судебными инстанциями (в частности "реформированными") судебных решений, которые, по мнению юристов, не основываются на требованиях Конституции Украины и закона", - заявил он. По словам Рябошапки, наличие ряда подобных судебных решений является "очевидным свидетельством провала судебной реформы".
В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский 20 июня заявил, что проведенная в Украине судебная реформа не была успешной и что он намерен в ближайшее время провести презентацию плана по преодолению коррупции в судах.
"Я понимаю и уважаю независимость судей, но действующей судебной системе не верят ни общество, ни инвесторы. То есть реформа последних лет не была успешной. Наша команда готовит план преодоления коррупции в судах, и в ближайшее время мы отдельно его представим. Начнем с запуска антикоррупционного суда", - сказал Зеленский в Киеве на встрече с бизнес-сообществом.
Алиев и Эрдоган обсудили перспективы двустороннего сотрудничества
Президент Азербайджана назначил Фамиля Мустафаева председателем Верховной аттестационной комиссии
Усубов готов оправдать доверие президента Алиева на посту секретаря Совбеза Азербайджана
Премьер Украины пообещал не приватизировать украинскую газотранспортную систему
Azercell в этом году планирует внедрить пилотную версию мобильной связи 5G в Азербайджане - глава компании
Расширен состав рабочих групп КС по устойчивому развитию Азербайджана
Коллекция гитар фронтмена Pink Floyd продана на аукционе Christie`s за рекордные $21,5 млн
Воздушный шар с 11 туристами унесло в горы Египта, пострадавших нет
Мелиорация и водное хозяйство отбирает подрядчика на проведение берегоукрепительных работ на юге Азербайджана
ИВ Барды направит более 1 млн манатов на проведение работ по благоустройству
ИВ Гобустанского района отбирает подрядчика для строительства многоквартирного жилого дома
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Команда Азербайджана успешно выступила на V Всемирных играх юных соотечественников
В Баку состоялся заключительный в 2018 – 2019 учебном году семинар Учебно-методического центра русского языка РИКЦ
AMADA выступает наблюдателем от WADA на II Европейских играх
В Баку в конце июня пройдет международный страховой форум
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Американские горки на нефтяном рынке
Премьер Армении, где героизируют лидеров, называющих себя расистами, а свою теорию расизмом, отчего-то вдруг стал обвинять в расизме Азербайджан – завсектором АП Азербайджана
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви