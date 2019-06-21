В воинском объединении ВС Азербайджана в зоне армяно-азербайджанского конфликта проведены учения с боевыми стрельбами

Учебные тренировки с боевой стрельбой проведены в воинском объединении Вооруженных сил Азербайджана, дислоцированном в зоне армяно-азербайджанского конфликта, сообщает пресс-служба Минобороны.

«Согласно сценарию, мотострелковые, артиллерийские, танковые подразделения, в том числе авиационные средства выполнили различные задачи, а также боевые стрельбы по целям условного противника»,- отмечается в сообщении оборонного ведомства.

Учебные тренировки проводятся в соответствии с планом боевой подготовки на 2019 год, утвержденным Министром обороны Азербайджана.

Ф.Исазаде