В воинском объединении ВС Азербайджана в зоне армяно-азербайджанского конфликта проведены учения с боевыми стрельбами

Учебные тренировки с боевой стрельбой проведены в воинском объединении Вооруженных сил Азербайджана, дислоцированном в зоне армяно-азербайджанского конфликта, сообщает пресс-служба Минобороны.
«Согласно сценарию, мотострелковые, артиллерийские, танковые подразделения, в том числе авиационные средства выполнили различные задачи, а также боевые стрельбы по целям условного противника»,- отмечается в сообщении оборонного ведомства.
Учебные тренировки проводятся в соответствии с планом боевой подготовки на 2019 год, утвержденным Министром обороны Азербайджана.
Ф.Исазаде
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