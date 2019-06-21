Глава МВД Грузии назвал применение спецсредств при разгоне митинга оппозиции вынужденной мерой

Министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария обвинил в произошедших накануне в Тбилиси беспорядках политиков и политические партии.

"Вчера политики и политические партии сумели перевести справедливый и искренний протест наших граждан в насилие, которое было направлено против полиции и институтов, в насилие, которое в конечном итоге приняло лицо штурма парламента", - сказал он журналистам в пятницу.

По его словам, подобное не происходило в Грузии уже десятилетия.

"Произошли групповые нападения на полицию, на здание парламента с целью проникновения в него. К сожалению, ситуация обострилась так, что полиция, несмотря на то, что максимально использовала обязательство проявлять сдержанность, была вынуждена использовать специальные средства", - сказал глава МВД.

При этом он пообещал предоставить общественности материалы с описанием всего, что происходило по секундам.

Масштабные выступления начались 20 июня в Грузии после проведения в зале заседаний грузинского парламента сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), в ходе которой президент МАП, российский депутат Сергей Гаврилов занял кресло спикера парламента Грузии.

Вечером оппозиция устроила в Тбилиси многотысячный митинг, который был разогнан спецназом. Протестующие, требовавшие отставки председателя парламента Ираклия Кобахидзе, пытались штурмовать здание парламента, но были отброшены силами правопорядка. Спецназ применил против участников акции акустические пушки, слезоточивый газ и водометы, а также резиновые пули, чтобы выдворить граждан с проспекта Руставели. В ходе столкновений митингующих с полицией в грузинской столице пострадали, по последним данным, 240 человек, в том числе журналисты. МВД Грузии сообщает о 305 задержанных.

Кобахидзе, находившийся с визитом в Баку, заявил, что не знал о председательстве Гаврилова на заседании МАП, и осудил выступление Гаврилова с места спикера парламента Грузии. Несмотря на это, оппозиция потребовала его отставки. В пятницу Кобахидзе в связи с событиями в Тбилиси прервал визит в Азербайджан и вернулся в Грузию. После чего правящая партия "Грузинская мечта" объявила о его отставке.

Несмотря на уход с должности Кобахидзе, опозиция не намерена прекращать протесты и требует отставки главы МВД Гахария. Вечером в пятницу сторонники оппозиции намерены вновь собраться на акцию протеста перед зданием парламента Грузии.