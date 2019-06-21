Глава МВД Грузии назвал применение спецсредств при разгоне митинга оппозиции вынужденной мерой

Министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария обвинил в произошедших накануне в Тбилиси беспорядках политиков и политические партии.
"Вчера политики и политические партии сумели перевести справедливый и искренний протест наших граждан в насилие, которое было направлено против полиции и институтов, в насилие, которое в конечном итоге приняло лицо штурма парламента", - сказал он журналистам в пятницу.
По его словам, подобное не происходило в Грузии уже десятилетия.
"Произошли групповые нападения на полицию, на здание парламента с целью проникновения в него. К сожалению, ситуация обострилась так, что полиция, несмотря на то, что максимально использовала обязательство проявлять сдержанность, была вынуждена использовать специальные средства", - сказал глава МВД.
При этом он пообещал предоставить общественности материалы с описанием всего, что происходило по секундам.
Масштабные выступления начались 20 июня в Грузии после проведения в зале заседаний грузинского парламента сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), в ходе которой президент МАП, российский депутат Сергей Гаврилов занял кресло спикера парламента Грузии.
Вечером оппозиция устроила в Тбилиси многотысячный митинг, который был разогнан спецназом. Протестующие, требовавшие отставки председателя парламента Ираклия Кобахидзе, пытались штурмовать здание парламента, но были отброшены силами правопорядка. Спецназ применил против участников акции акустические пушки, слезоточивый газ и водометы, а также резиновые пули, чтобы выдворить граждан с проспекта Руставели. В ходе столкновений митингующих с полицией в грузинской столице пострадали, по последним данным, 240 человек, в том числе журналисты. МВД Грузии сообщает о 305 задержанных.
Кобахидзе, находившийся с визитом в Баку, заявил, что не знал о председательстве Гаврилова на заседании МАП, и осудил выступление Гаврилова с места спикера парламента Грузии. Несмотря на это, оппозиция потребовала его отставки. В пятницу Кобахидзе в связи с событиями в Тбилиси прервал визит в Азербайджан и вернулся в Грузию. После чего правящая партия "Грузинская мечта" объявила о его отставке.
Несмотря на уход с должности Кобахидзе, опозиция не намерена прекращать протесты и требует отставки главы МВД Гахария. Вечером в пятницу сторонники оппозиции намерены вновь собраться на акцию протеста перед зданием парламента Грузии.
Президент Азербайджана назначил Фамиля Мустафаева председателем Верховной аттестационной комиссии
Усубов готов оправдать доверие президента Алиева на посту секретаря Совбеза Азербайджана
В воинском объединении ВС Азербайджана в зоне армяно-азербайджанского конфликта проведены учения с боевыми стрельбами
Нефть завершает неделю активным ростом, Brent торгуется выше $65 за баррель
РФ готова обеспечить интересы Ирана в экспорте нефти и банковском секторе, если INSTEX не будет запущен - Рябков
В Азербайджане зарегистрированы страховые агентства Inam и Risk
Расширен состав рабочих групп КС по устойчивому развитию Азербайджана
Коллекция гитар фронтмена Pink Floyd продана на аукционе Christie`s за рекордные $21,5 млн
Воздушный шар с 11 туристами унесло в горы Египта, пострадавших нет
Мелиорация и водное хозяйство отбирает подрядчика на проведение берегоукрепительных работ на юге Азербайджана
ИВ Барды направит более 1 млн манатов на проведение работ по благоустройству
ИВ Гобустанского района отбирает подрядчика для строительства многоквартирного жилого дома
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Команда Азербайджана успешно выступила на V Всемирных играх юных соотечественников
В Баку состоялся заключительный в 2018 – 2019 учебном году семинар Учебно-методического центра русского языка РИКЦ
AMADA выступает наблюдателем от WADA на II Европейских играх
В Баку в конце июня пройдет международный страховой форум
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Американские горки на нефтяном рынке
Премьер Армении, где героизируют лидеров, называющих себя расистами, а свою теорию расизмом, отчего-то вдруг стал обвинять в расизме Азербайджан – завсектором АП Азербайджана
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви