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Внутренняя политика 21.06.2019 18:00

Усубов готов оправдать доверие президента Алиева на посту секретаря Совбеза Азербайджана

Экс-глава МВД Азербайджана Рамиль Усубов рад, что его преемником на посту министра внутренних дел стал Вилаят Эйвазов.

«Верю, что под руководством министра внутренних дел Вилаята Эйвазова вы будете доблестно служить родному Азербайджану, твердо стоять на защите стабильности и охраняемых законом прав и свобод наших граждан», - отмечается в обращении Усубова личному составу органов внутренних дел Азербайджана.

Усубов также выразил готовность «оправдать высокое доверие президента Ильхама Алиева», назначившего его секретарем Совета безопасности при президенте Азербайджана.

Президент Азербайджана 20 июня подписал распоряжения, в рамках которых с должности главы МВД был освобожден Рамиль Усубов, занимавший данный пост 25 лет. На посту министра его заменил Вилаят Эйвазов, занимавший должность первого заместителя главы МВД.

Р.Бабаев

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Тэги: МВД, ЭКС/МИНИСТР, ОБРАЩЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]