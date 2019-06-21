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Внутренняя политика 21.06.2019 18:43

Президент Азербайджана назначил Фамиля Мустафаева председателем Верховной аттестационной комиссии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил Фамиля Мустафаева председателем Верховной аттестационной комиссии при президенте, сообщает сайт главы государства.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы государства в пятницу.

Ранее Мустафаев занимал должность директора Государственного агентства по профессиональному образованию.

А. Мамедов

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, НАЗНАЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]