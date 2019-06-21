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Социум 21.06.2019 18:54

Расширен состав рабочих групп КС по устойчивому развитию Азербайджана

Представители Конфедерации предпринимателей и Конфедерации профсоюзов вошли в состав рабочих групп Координационного совета по устойчивому развитию Азербайджана, состоящих из представителей государственных органов, говорится в сообщении Кабинета министров Азербайджана.

Данное решение было принято в ходе очередного заседания Координационного совета в пятницу.

В ходе заседания был также обсужден вопрос предоставления второго добровольного национального отчета о реализации Целей в области устойчивого развития.

"Было отмечено, что Азербайджан станет одной из 14 стран, предоставивший ООН второй отчет об устойчивом развитии. В документе будут широко отражены реформы в социальной сфере", - говорится в сообщении.

Первый добровольный национальный отчет в ООН Азербайджан представил в июле 2017 года.

В соответствии с Резолюцией ООН от 25 сентября 2015 года определены 17 целей и 169 задач по устойчивому развитию на период 2016-2030 годы. Для реализации данной программы указом президента Азербайджана создан Национальный координационный совет по устойчивому развитию.

А. Мамедов

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Тэги: ООН, ГРУППА, РАСШИРЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]