Расширен состав рабочих групп КС по устойчивому развитию Азербайджана

Представители Конфедерации предпринимателей и Конфедерации профсоюзов вошли в состав рабочих групп Координационного совета по устойчивому развитию Азербайджана, состоящих из представителей государственных органов, говорится в сообщении Кабинета министров Азербайджана.

Данное решение было принято в ходе очередного заседания Координационного совета в пятницу.

В ходе заседания был также обсужден вопрос предоставления второго добровольного национального отчета о реализации Целей в области устойчивого развития.

"Было отмечено, что Азербайджан станет одной из 14 стран, предоставивший ООН второй отчет об устойчивом развитии. В документе будут широко отражены реформы в социальной сфере", - говорится в сообщении.

Первый добровольный национальный отчет в ООН Азербайджан представил в июле 2017 года.

В соответствии с Резолюцией ООН от 25 сентября 2015 года определены 17 целей и 169 задач по устойчивому развитию на период 2016-2030 годы. Для реализации данной программы указом президента Азербайджана создан Национальный координационный совет по устойчивому развитию.

А. Мамедов