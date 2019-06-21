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Регион 21.06.2019 22:30

Макрон призвал не допустить эскалации вокруг Ирана

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал вовлеченные стороны сделать все возможное, чтобы избежать эскалации вокруг Ирана, успокоить положение путем переговоров.

"Надо прежде всего избежать эскалации в регионе. И потом пойти дальше в смысле регионального равновесия. Надо иметь такую повестку дня с Ираном и партнерами в регионе, которая позволила бы урегулировать кризис, сохранить контроль над ядерной деятельностью Ирана, чтобы со временем пойти еще дальше. Но сначала мы должны непременно избежать эскалации", - заявил он в пятницу на брифинге после саммита ЕС в Брюсселе.

Макрон призвал все стороны к здравому смыслу. Он напомнил, что в последние дни состоялось несколько контактов с иранской стороной для того, чтобы послать этот сигнал Тегерану и потом определить поле для возможной дискуссии.

Французский президент отметил важность саммита "двадцатки" в Осаке для дискуссий и обмена мнениями по иранской теме. Он сказал, что двусторонние контакты продолжатся в ближайшие дни и недели, а "двадцатка" представляет случай попытаться найти конкретное дипломатическое решение.

"Ситуация не может затягиваться, так как в ней слишком много нестабильности и напряжения", - подчеркнул Макрон.

Лидеры стран ЕС, в том числе Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель, на саммите в Брюсселе выразили обеспокоенность по поводу иранского кризиса, высказались за политическое урегулирование напряженной ситуации. В кулуарах саммита ее обсудили их внешнеполитические советники.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, МАКРОН, ИРАН, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]