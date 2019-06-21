Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9202 RUR   0.027 GBR   2.1593 TRY   0.2947

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.65 2.89 Brent 64.45 2.63

Погода в Баку

  ночь день

Финансы 21.06.2019 20:51

Золото может подорожать до $1600 в ближайший год - Citi

Цены на золото могут достичь отметки в $1600 в ближайшие 12 месяцев при самом оптимистичном сценарии, полагают аналитики банка Citigroup.

Впрочем, для реализации такого сценария потребуется выполнение ряда условий - в частности, снижение реальных процентных ставок в США ниже нуля.

Такое может произойти, если базовая процентная ставка Федеральной резервной системы (ФРС) будет равна нулю, и Федрезерв будет искать другие способы для дополнительной поддержки экономики, например, вернется к программе покупки активов, отмечают аналитики Citi под руководством Акаша Доши.

Федрезерв в последнее время подает сигналы о готовности снизить ставку, однако о ее снижении до нулевого уровня речи не ведется. Глава Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари в пятницу заявил, что призывал понизить ставку на 0,5 процентного пункта на последнем заседании, а его коллега из Сент-Луиса Джеймс Баллард проголосовал за то, чтобы уменьшить ее на 0,25 п.п.

Ранее сообщалось, что стоимость золота с немедленной поставкой в ходе азиатской сессии в пятницу поднималась до $1411,63 за унцию, впервые с сентября 2013 года превысив отметку в $1400 за унцию.

Росту цен на драгметаллы и другие защитные активы способствует эскалация напряженности на Ближнем Востоке, где вооруженные силы Ирана сбили американский беспилотник после того, как он нарушил воздушное пространство страны. Позже в Минобороны США подтвердили информацию об уничтожении беспилотника, однако заявили, что он был сбит в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИР, ЗОЛОТО, ЦЕНА, ПРОГНОЗ


Похожие новости


Цена золота поднялась выше отметки в $1400 впервые с сентября 2013 года Золото подорожало до 5-летнего максимума на сигналах о готовности ФРС к смягчению политики В мире ежегодно добывается 2,7 тыс. тонн золота, этим заняты 15 млн человек - данные ООН Цена золота подскочила выше $1300 за унцию, до максимума с июня Цена палладия превысила стоимость золота впервые за 16 лет Золото подешевело до менее $1200 за унцию в Лондоне

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]