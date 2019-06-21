Президент Грузии Зурабишвили признает ошибку властей и предупреждает об ответственности тех, кто ставит страну под угрозу

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что власти и парламент допустили ошибку, вызвавшую волну протестов в стране.
"Политика означает видеть и учитывать возможные риски. Это условие вчера и позавчера было нарушено, в результате чего мы получили совершенно необоснованное проведение в Тбилиси сессии Межпарламентской ассамблеи православия, неприемлемый ее формат и российского депутата в кресле председателя нашего парламента. Случившееся оскорбило нашу общественность и вызвало протест всего народа", - сказала Зурабишвили в пятницу в специальном видеообращении.
Вместе с тем она высказалась и о тех, кто дестабилизирует ситуацию в стране. "Обязательно должен встать вопрос об ответственности и тех лиц, которые поставили страну перед такой угрозой", - сказала президент.
"Ясна цель этих людей, стремящихся только к эскалации и дестабилизации, чтобы расшатать основы нашей независимости. Все должны понимать, что противостояние наносит удар по каждому из нас, наносит удар государству и укрепляет только врага. Когда соседнее государство оккупировало наши территории, все должны проявлять особую осторожность", - сказала Зурабишвили.
Она призвала общество к спокойствию, не поддаваться на провокации и деструктивные призывы.
"Я готова встретиться со всеми политическими силами. Единственная наша перспектива - в единстве. Только так мы можем ответить оккупации, только так мы можем показать миру достоинство Грузии", - сказала Зурабишвили.
Масштабные выступления начались 20 июня в Грузии после проведения в зале заседаний грузинского парламента сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), в ходе которой президент МАП, российский депутат Сергей Гаврилов занял кресло спикера парламента Грузии.
Вечером оппозиция устроила в Тбилиси многотысячный митинг, который был разогнан спецназом. Протестующие, требовавшие отставки председателя парламента Ираклия Кобахидзе, пытались штурмовать здание парламента, но были отброшены силами правопорядка. Спецназ применил против участников акции акустические пушки, слезоточивый газ и водометы, а также резиновые пули, чтобы выдворить граждан с проспекта Руставели. В ходе столкновений митингующих с полицией в грузинской столице пострадали, по последним данным, 240 человек, в том числе журналисты. МВД Грузии сообщает о 305 задержанных.
Кобахидзе, находившийся с визитом в Баку, заявил, что не знал о председательстве Гаврилова на заседании МАП, и осудил выступление Гаврилова с места спикера парламента Грузии. Несмотря на это, оппозиция потребовала его отставки. В пятницу Кобахидзе в связи с событиями в Тбилиси прервал визит в Азербайджан и вернулся в Грузию. После чего правящая партия "Грузинская мечта" объявила о его отставке.
Несмотря на уход с должности Кобахидзе, опозиция не намерена прекращать протесты и требует отставки главы МВД Гахария. Вечером в пятницу сторонники оппозиции намерены вновь собраться на акцию протеста перед зданием парламента Грузии.
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