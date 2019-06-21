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ТЭК 21.06.2019 19:38

Нефть завершает неделю активным ростом, Brent торгуется выше $65 за баррель

Нефтяной рынок растет в пятницу и завершает ростом эту неделю из-за рисков поставкам с Ближнего Востока, усилившихся на фоне конфликта Ирана с США.

Августовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:24 мск подорожали на $0,65 (1,01%) - до $65,1 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на август на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени увеличились на $0,41 (0,72%) - до $57,48 за баррель.

С начала недели Brent выросла в цене на 5%, WTI - почти на 9%.

Рынок продолжает реагировать на новость о том, что вооруженные силы Ирана сбили американский беспилотник после того, как он нарушил воздушное пространство страны. Минобороны США подтвердило информацию об уничтожении беспилотника, однако заявило, что он был сбит в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом.

По данным газеты The New York Times, после этого президент США Дональд Трамп санкционировал нанесение удара по Ирану, однако отменил операцию в последний момент.

В пятницу Трамп заявил, что нанесение авиаудара было бы непропорциональным ответом на атаку на беспилотник, поскольку, по оценкам военного командования, удар мог бы привести к гибели порядка 150 человек.

Дополнительным фактором роста цен на топливо стала новость о пожаре на крупнейшем на восточном побережье США нефтеперерабатывающем комплексе, расположенном около города Филадельфия и принадлежащем Philadelphia Energy Solutions.

По официальным данным, никто не пострадал, и распространение огня удалось ограничить, однако инвесторы опасаются, что для восстановления полноценной работы завода, ежедневно перерабатывающего около 335 тыс. баррелей нефти, потребуется несколько дней.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ВЕЧЕР, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]