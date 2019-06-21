Нефть завершает неделю активным ростом, Brent торгуется выше $65 за баррель

Нефтяной рынок растет в пятницу и завершает ростом эту неделю из-за рисков поставкам с Ближнего Востока, усилившихся на фоне конфликта Ирана с США.
Августовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:24 мск подорожали на $0,65 (1,01%) - до $65,1 за баррель.
Котировки фьючерсов на WTI на август на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени увеличились на $0,41 (0,72%) - до $57,48 за баррель.
С начала недели Brent выросла в цене на 5%, WTI - почти на 9%.
Рынок продолжает реагировать на новость о том, что вооруженные силы Ирана сбили американский беспилотник после того, как он нарушил воздушное пространство страны. Минобороны США подтвердило информацию об уничтожении беспилотника, однако заявило, что он был сбит в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом.
По данным газеты The New York Times, после этого президент США Дональд Трамп санкционировал нанесение удара по Ирану, однако отменил операцию в последний момент.
В пятницу Трамп заявил, что нанесение авиаудара было бы непропорциональным ответом на атаку на беспилотник, поскольку, по оценкам военного командования, удар мог бы привести к гибели порядка 150 человек.
Дополнительным фактором роста цен на топливо стала новость о пожаре на крупнейшем на восточном побережье США нефтеперерабатывающем комплексе, расположенном около города Филадельфия и принадлежащем Philadelphia Energy Solutions.
По официальным данным, никто не пострадал, и распространение огня удалось ограничить, однако инвесторы опасаются, что для восстановления полноценной работы завода, ежедневно перерабатывающего около 335 тыс. баррелей нефти, потребуется несколько дней.
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