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США рекомендуют Индии не покупать у России С-400 - агентство

США рекомендуют Индии оказаться от идеи покупки российских систем ПВО С-400, сообщает в пятницу агентство Bloomberg.

"США уговаривают Индию не покупать российские С-400", - сообщает агентство со ссылкой на неназванного представителя американской администрации.

Госсекретарь США Майк Помпео, как сообщалось, планирует посетить Индию с 25 по 27 июня.

В октябре 2018 года Россия и Индия заключили контракт на поставку пяти полковых комплектов системы ПВО дальнего действия С-400 "Триумф", сумма сделки превышает $5 млрд.

США активно выступают против покупки российских систем С-400 Турцией, грозя Анкаре санкциями.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, ИНДИЯ, С/400


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]