Алиев и Эрдоган обсудили перспективы двустороннего сотрудничества

Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора обсудили перспективы двустороннего сотрудничества и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.
" Реджеп Тайип Эрдоган 21 июня позвонил Ильхаму Алиеву. В рамках беседы президенты обсудили перспективы двустороннего сотрудничества и другие вопросы, представляющие взаимный интерес", - сообщает пресс-служба президента Азербайджана.
Главы государств также выразили уверенность, что азербайджано-турецкие отношения будут и успешно развиваться и в будущем.
А. Мамедов
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