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Внешняя политика 21.06.2019 20:07

Алиев и Эрдоган обсудили перспективы двустороннего сотрудничества

Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора обсудили перспективы двустороннего сотрудничества и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

" Реджеп Тайип Эрдоган 21 июня позвонил Ильхаму Алиеву. В рамках беседы президенты обсудили перспективы двустороннего сотрудничества и другие вопросы, представляющие взаимный интерес", - сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

Главы государств также выразили уверенность, что азербайджано-турецкие отношения будут и успешно развиваться и в будущем.

А. Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: АЛИЕВ, ЭРДОГАН, ЗВОНОК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]