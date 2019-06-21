В Тбилиси проходит акция граждан, требующих отставки министра внутренних дел

В Тбилиси на площади перед парламентом в эти часы проходит акция против властей, устроивших накануне силовой разгон митингующих.

В отличие от вчерашней акции, которой руководили оппозиционные партии, микрофон на трибуне взяли представители общественности. Они выдвинули несколько требований к властям - отставку министра внутренних дел Гиоргия Гахария, отдавшего приказ разогнать митингующих, расследования фактов превышения полномочий полицейскими в ходе вчерашней акции, но главное требование, которое они предъявили, - изменить избирательную систему, перейдя от мажоритарно-пропорциональной на пропорциональную систему выборов.

К участникам акции присоединились студенты, заявившие, что не приемлют насилия ни со стороны властей, ни со стороны оппозиции. Сегодняшняя акция проходит без каких-либо инцидентов и призывов к насилию.

В настоящее время, по оценке независимых экспертов, на проспекте Руставели перед зданием парламента находятся от 5 до 8 тысяч участников акции, что гораздо больше, чем собравшихся накануне на этом же месте людей.