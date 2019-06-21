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СНГ 21.06.2019 21:53

В Тбилиси проходит акция граждан, требующих отставки министра внутренних дел

В Тбилиси на площади перед парламентом в эти часы проходит акция против властей, устроивших накануне силовой разгон митингующих.

В отличие от вчерашней акции, которой руководили оппозиционные партии, микрофон на трибуне взяли представители общественности. Они выдвинули несколько требований к властям - отставку министра внутренних дел Гиоргия Гахария, отдавшего приказ разогнать митингующих, расследования фактов превышения полномочий полицейскими в ходе вчерашней акции, но главное требование, которое они предъявили, - изменить избирательную систему, перейдя от мажоритарно-пропорциональной на пропорциональную систему выборов.

К участникам акции присоединились студенты, заявившие, что не приемлют насилия ни со стороны властей, ни со стороны оппозиции. Сегодняшняя акция проходит без каких-либо инцидентов и призывов к насилию.

В настоящее время, по оценке независимых экспертов, на проспекте Руставели перед зданием парламента находятся от 5 до 8 тысяч участников акции, что гораздо больше, чем собравшихся накануне на этом же месте людей.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ТБИЛИСИ, АКЦИЯ, ОППОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]