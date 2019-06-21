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СНГ 21.06.2019 22:11

МИД РФ рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Грузию

Гражданам РФ следует воздержаться от поездок в Грузию в целях личной безопасности, заявили в пятницу в МИД России.

"МИД России настоятельно рекомендует российским гражданам в интересах их личной безопасности воздерживаться от поездок в Грузию", - говорится в сообщении, размещенном на сайте российского внешнеполитического ведомства в пятницу.

В Москве также выражают "серьезную озабоченность осложнением внутриполитической ситуации в Грузии", отметили на Смоленской площади.

В МИД РФ напомнили, что "в результате действий радикальной грузинской оппозиции под антироссийскими лозунгами пострадали наши соотечественники - члены официальной делегации Федерального Собрания Российской Федерации, принимавшей участие в заседании Межпарламентской ассамблеи православия".

Накануне в Тбилиси произошли беспорядки, вызванные приездом в Грузию делегации российских депутатов для участия в Генассамблее Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Ее возглавлял депутат Госдумы Сергей Гаврилов. Заседание проходило в здании парламента Грузии, и Гаврилов занял место спикера, что и вызвало сначала протесты грузинских депутатов, а потом и массовые выступления в Тбилиси.

Протестующие пытались штурмовать здание парламента, но были отброшены силами правопорядка. Спецназ применил против участников акции акустические пушки, слезоточивый газ и водометы, а также резиновые пули, чтобы выдворить граждан с проспекта Руставели.

По данным Минздрава Грузии, в ходе столкновений пострадали 240 человек, в том числе 80 полицейских.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, МИД, ГРУЗИЯ, ТУРИЗМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]