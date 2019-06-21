МИД РФ рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Грузию

Гражданам РФ следует воздержаться от поездок в Грузию в целях личной безопасности, заявили в пятницу в МИД России.
"МИД России настоятельно рекомендует российским гражданам в интересах их личной безопасности воздерживаться от поездок в Грузию", - говорится в сообщении, размещенном на сайте российского внешнеполитического ведомства в пятницу.
В Москве также выражают "серьезную озабоченность осложнением внутриполитической ситуации в Грузии", отметили на Смоленской площади.
В МИД РФ напомнили, что "в результате действий радикальной грузинской оппозиции под антироссийскими лозунгами пострадали наши соотечественники - члены официальной делегации Федерального Собрания Российской Федерации, принимавшей участие в заседании Межпарламентской ассамблеи православия".
Накануне в Тбилиси произошли беспорядки, вызванные приездом в Грузию делегации российских депутатов для участия в Генассамблее Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Ее возглавлял депутат Госдумы Сергей Гаврилов. Заседание проходило в здании парламента Грузии, и Гаврилов занял место спикера, что и вызвало сначала протесты грузинских депутатов, а потом и массовые выступления в Тбилиси.
Протестующие пытались штурмовать здание парламента, но были отброшены силами правопорядка. Спецназ применил против участников акции акустические пушки, слезоточивый газ и водометы, а также резиновые пули, чтобы выдворить граждан с проспекта Руставели.
По данным Минздрава Грузии, в ходе столкновений пострадали 240 человек, в том числе 80 полицейских.
Алиев и Эрдоган обсудили перспективы двустороннего сотрудничества
Президент Азербайджана назначил Фамиля Мустафаева председателем Верховной аттестационной комиссии
Усубов готов оправдать доверие президента Алиева на посту секретаря Совбеза Азербайджана
Премьер Украины пообещал не приватизировать украинскую газотранспортную систему
Azercell в этом году планирует внедрить пилотную версию мобильной связи 5G в Азербайджане - глава компании
Расширен состав рабочих групп КС по устойчивому развитию Азербайджана
Коллекция гитар фронтмена Pink Floyd продана на аукционе Christie`s за рекордные $21,5 млн
Воздушный шар с 11 туристами унесло в горы Египта, пострадавших нет
Мелиорация и водное хозяйство отбирает подрядчика на проведение берегоукрепительных работ на юге Азербайджана
ИВ Барды направит более 1 млн манатов на проведение работ по благоустройству
ИВ Гобустанского района отбирает подрядчика для строительства многоквартирного жилого дома
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Команда Азербайджана успешно выступила на V Всемирных играх юных соотечественников
В Баку состоялся заключительный в 2018 – 2019 учебном году семинар Учебно-методического центра русского языка РИКЦ
AMADA выступает наблюдателем от WADA на II Европейских играх
В Баку в конце июня пройдет международный страховой форум
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Американские горки на нефтяном рынке
Премьер Армении, где героизируют лидеров, называющих себя расистами, а свою теорию расизмом, отчего-то вдруг стал обвинять в расизме Азербайджан – завсектором АП Азербайджана
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви