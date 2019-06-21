Azercell провел ребрендинг

Оператор мобильной связи в Азербайджане компания Azercell Telecom осуществила ребрендинг, заявил президент компании Вахид Мурсалиев в пятницу.

"Ребрендинг – это новая страница в истории нашей компании. Тем самым Azercell намерен сохранить лидерство в Азербайджане и продолжить развитие, улучшая свои продукты и внедряя новые передовые услуги для удобства абонентов", - сказал Мурсалиев.

Мурсалиев отметил, что новый логотип компании отражает стремление "идти в ногу со временем" и применять цифровые технологии для повышения качества оказываемых услуг.

Он напомнил, что суммарный объем инвестиций за период деятельности компании (1996-2018гг) в развитие телекоммуникационного сектора Азербайджана превысили $1,5 млрд , налоговые отчисления в госбюджет Азербайджана превысили $1 млрд.

ООО Azercell Telekom учреждено 19 января 1996 года. Общее число абонентов компании составляет 4,5 млн.

В настоящее время 100% акционером Azercell является азербайджано-турецкая компания "Azertel Telekomunikasyon ve Yatırım Dıs Ticaret A.S,", в которой 51,3% акций принадлежит азербайджанской госкомпании AzInTelecom.

Н. Аббасова