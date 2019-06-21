Azercell провел ребрендинг

Оператор мобильной связи в Азербайджане компания Azercell Telecom осуществила ребрендинг, заявил президент компании Вахид Мурсалиев в пятницу.
"Ребрендинг – это новая страница в истории нашей компании. Тем самым Azercell намерен сохранить лидерство в Азербайджане и продолжить развитие, улучшая свои продукты и внедряя новые передовые услуги для удобства абонентов", - сказал Мурсалиев.
Мурсалиев отметил, что новый логотип компании отражает стремление "идти в ногу со временем" и применять цифровые технологии для повышения качества оказываемых услуг.
Он напомнил, что суммарный объем инвестиций за период деятельности компании (1996-2018гг) в развитие телекоммуникационного сектора Азербайджана превысили $1,5 млрд , налоговые отчисления в госбюджет Азербайджана превысили $1 млрд.
ООО Azercell Telekom учреждено 19 января 1996 года. Общее число абонентов компании составляет 4,5 млн.
В настоящее время 100% акционером Azercell является азербайджано-турецкая компания "Azertel Telekomunikasyon ve Yatırım Dıs Ticaret A.S,", в которой 51,3% акций принадлежит азербайджанской госкомпании AzInTelecom.
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