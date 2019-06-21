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Дальнее зарубежье 21.06.2019 22:50

США запросили на понедельник встречу СБ ООН, чтобы представить новые данные по атакам в Оманском заливе - СМИ

США намерены на заседании Совбеза ООН в понедельник предоставить новые данные по недавним атакам на танкеры в Оманском заливе и ситуации с Ираном, сообщает в пятницу телеканал NBC News со ссылкой на источники.

"США призвали к проведению консультаций по ситуации на Ближнем Востоке в понедельник. США сообщат Совбезу последнюю информацию по Ирану, в том числе - предоставят дополнительную информацию, касающуюся недавних инцидентов с танкерами", - сообщает телеканал.

В четверг стало известно, что Корпус стражей Исламской революции (КСИР) сбил американский беспилотник в южной прибрежной провинции страны Хормозган после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана. Позже в Минобороны США подтвердили информацию об уничтожении беспилотника, однако заявили, что он был сбит в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом.

13 июня два танкера в Оманском заливе вблизи Ормузского пролива подверглись нападению. Пострадавшие танкеры принадлежат японской и норвежской компаниям. Впоследствии оба судна благополучно прибыли к берегам ОАЭ.

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Тэги: США, ООН, ИРАН, ЗАПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]