США запросили на понедельник встречу СБ ООН, чтобы представить новые данные по атакам в Оманском заливе - СМИ

США намерены на заседании Совбеза ООН в понедельник предоставить новые данные по недавним атакам на танкеры в Оманском заливе и ситуации с Ираном, сообщает в пятницу телеканал NBC News со ссылкой на источники.

"США призвали к проведению консультаций по ситуации на Ближнем Востоке в понедельник. США сообщат Совбезу последнюю информацию по Ирану, в том числе - предоставят дополнительную информацию, касающуюся недавних инцидентов с танкерами", - сообщает телеканал.

В четверг стало известно, что Корпус стражей Исламской революции (КСИР) сбил американский беспилотник в южной прибрежной провинции страны Хормозган после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана. Позже в Минобороны США подтвердили информацию об уничтожении беспилотника, однако заявили, что он был сбит в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом.

13 июня два танкера в Оманском заливе вблизи Ормузского пролива подверглись нападению. Пострадавшие танкеры принадлежат японской и норвежской компаниям. Впоследствии оба судна благополучно прибыли к берегам ОАЭ.