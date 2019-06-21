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СНГ 21.06.2019 23:11

В МВД Грузии заявляют, что пресекли попытку использования бутылок с зажигательной смесью на акции перед парламентом

МВД Грузии заявляет, что полицией пресечена попытка использования митингующими бутылок с зажигательной смесью.

Как заявил на брифинге в пятницу исполняющий обязанности директора департамента центральной криминальной полиции МВД Грузии Мамука Челидзе, в рамках проводимого расследования по статье 225 Уголовного кодекса Грузии (организация, руководство и участие в групповом насилии) по факту изготовления так называемых "Коктейлей Молотова" задержан один человек.

По словам Челидзе, в рамках расследования в жилом доме одного из граждан в Тбилиси был проведен обыск, в ходе которого сотрудниками правоохранительных органов были обнаружены 12 бутылок с зажигательной смесью и материалы для их изготовления.

Он отметил, что полиция задержала гражданина в тот момент, когда он планировал использовать указанные взрывчатые материалы на акции перед парламентом.

Между тем, Челидзе сообщил также, что в рамках расследования для опроса в МВД вызваны оппозиционные лидеры - Ираклий Окруашвили, Никанор Мелия и Георгий Угулава.

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Тэги: ГРУЗИЯ, МВД, ПРОТЕСТЫ, МЕТОДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]