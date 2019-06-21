В МВД Грузии заявляют, что пресекли попытку использования бутылок с зажигательной смесью на акции перед парламентом

МВД Грузии заявляет, что полицией пресечена попытка использования митингующими бутылок с зажигательной смесью.

Как заявил на брифинге в пятницу исполняющий обязанности директора департамента центральной криминальной полиции МВД Грузии Мамука Челидзе, в рамках проводимого расследования по статье 225 Уголовного кодекса Грузии (организация, руководство и участие в групповом насилии) по факту изготовления так называемых "Коктейлей Молотова" задержан один человек.

По словам Челидзе, в рамках расследования в жилом доме одного из граждан в Тбилиси был проведен обыск, в ходе которого сотрудниками правоохранительных органов были обнаружены 12 бутылок с зажигательной смесью и материалы для их изготовления.

Он отметил, что полиция задержала гражданина в тот момент, когда он планировал использовать указанные взрывчатые материалы на акции перед парламентом.

Между тем, Челидзе сообщил также, что в рамках расследования для опроса в МВД вызваны оппозиционные лидеры - Ираклий Окруашвили, Никанор Мелия и Георгий Угулава.