Azercell в этом году планирует внедрить пилотную версию мобильной связи 5G в Азербайджане - глава компании

Оператор мобильной связи ООО Azercell Telecom рассматривает возможность реализации в 2019 году пилотного проекта по внедрению мобильной связи в формате 5G, заявил президент компании Вахид Мурсалиев.

«Мы рассматриваем возможность внедрения в текущем году пилотной версии технологии 5G в мобильной связи. В целом, мы очень заинтересованы во внедрении этой технологии», - сказал Мурсалиев журналистам в пятницу.

В настоящее время в Азербайджане действуют 3 оператора мобильной связи – Azercell, Bakcell и Azerfon, оказывающие услуги связи в формате 3 G и 4G.

ООО Azercell Telekom учреждено 19 января 1996 года. Общее число абонентов компании составляет 4,5 млн.

В настоящее время 100% акционером Azercell является азербайджано-турецкая компания "Azertel Telekomunikasyon ve Yatırım Dıs Ticaret A.S,", в которой 51,3% акций принадлежит азербайджанской госкомпании AzInTelecom.

Н.Аббасова