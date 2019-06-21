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Транспорт и связь 21.06.2019 23:18

Azercell в этом году планирует внедрить пилотную версию мобильной связи 5G в Азербайджане - глава компании

Оператор мобильной связи ООО Azercell Telecom рассматривает возможность реализации в 2019 году пилотного проекта по внедрению мобильной связи в формате 5G, заявил президент компании Вахид Мурсалиев.

«Мы рассматриваем возможность внедрения в текущем году пилотной версии технологии 5G в мобильной связи. В целом, мы очень заинтересованы во внедрении этой технологии», - сказал Мурсалиев журналистам в пятницу.

В настоящее время в Азербайджане действуют 3 оператора мобильной связи – Azercell, Bakcell и Azerfon, оказывающие услуги связи в формате 3 G и 4G.

ООО Azercell Telekom учреждено 19 января 1996 года. Общее число абонентов компании составляет 4,5 млн.

В настоящее время 100% акционером Azercell является азербайджано-турецкая компания "Azertel Telekomunikasyon ve Yatırım Dıs Ticaret A.S,", в которой 51,3% акций принадлежит азербайджанской госкомпании AzInTelecom.

Н.Аббасова

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Тэги: КОМПАНИЯ, 5G, ПЛАНЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]