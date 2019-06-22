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Трамп продлил на год санкции против КНДР

Президент США Дональд Трамп в пятницу сообщил о решении продлить на год режим чрезвычайного положения, предусматривающий санкции против КНДР.

В заявлении Трампа, распространенном Белым домом, указывается, что глава государства уведомил конгресс о решении продлить этот режим, срок действия которого в противном случае истек бы 26 июня. Американский режим ЧП по КНДР был введен в 2008 года. В последующие годы срок его действия продлевали. Кроме того, США со временем в рамках этого режима добавили дополнительные ограничительные меры против Пхеньяна.

Среди угроз, исходящих, по мнению Вашингтона, от КНДР, упоминается ядерное оружие и риск его распространения. "Политика и действия властей КНДР дестабилизируют Корейский полуостров, подвергают опасности военных США, наших союзников и торговых партнеров в регионе", - подчеркивает Трамп.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: США, КНДР, САНКЦИИ, ПРОДЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]