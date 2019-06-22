Трамп продлил на год санкции против КНДР

Президент США Дональд Трамп в пятницу сообщил о решении продлить на год режим чрезвычайного положения, предусматривающий санкции против КНДР.
В заявлении Трампа, распространенном Белым домом, указывается, что глава государства уведомил конгресс о решении продлить этот режим, срок действия которого в противном случае истек бы 26 июня. Американский режим ЧП по КНДР был введен в 2008 года. В последующие годы срок его действия продлевали. Кроме того, США со временем в рамках этого режима добавили дополнительные ограничительные меры против Пхеньяна.
Среди угроз, исходящих, по мнению Вашингтона, от КНДР, упоминается ядерное оружие и риск его распространения. "Политика и действия властей КНДР дестабилизируют Корейский полуостров, подвергают опасности военных США, наших союзников и торговых партнеров в регионе", - подчеркивает Трамп.
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