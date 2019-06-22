Грузинский политик заявил, что запрет полетов в Тбилиси повлияет на экономику страны, но временно

Один из лидеров оппозиционной грузинской Республиканской партии Леван Бердзенишвили заявил, что считает запрет российским авиакомпаниям совершать полеты в Грузию "попыткой наказать грузинский народ".

"Безусловно, отсутствие миллионов российских туристов, ежегодно посещающих Грузию, окажет влияние на нашу экономику, но это будет временным явлением, так как российских туристов очень скоро заменят туристы других, причем более платежеспособных, стран", - заявил в эфире телекомпании "Рустави 2" Бердзенишвили.

На этой неделе Грузию с официальным визитом посетил министр иностранных дел Саудовской Аравии Ибрагим Бин Абдулазиз Аль Асафтани. В ходе состоявшихся переговоров с грузинским коллегой Давидом Залкалиани он особое внимание уделил вопросу развития туризма между двумя странами. Саудовский министр отметил на пресс-конференции, что визит в Грузию - это первый его официальный визит.

Ранее сообщалось, что межпарламентская ассамблея православия (МАП) была создана в 1993 г. по инициативе греческого парламента. Штаб-квартира МАП расположена в Афинах. Ее работой руководит президент, избираемый пленумом Генассамблеи. Президентом МАП в настоящее время является депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов. 26-ая Генассамблея МАП должна была пройти в Тбилиси 19-22 июня. Участие в Генассамблее МАП планировали принять депутаты из 23 стран.

Грузинская оппозиция изначально требовала не впускать Гаврилова в страну, обвиняя его в поездке в Абхазию. В среду в Тбилиси начались акции протеста в связи с приездом с Грузию российской делегации.

Принимающая сторона определила местом проведения форума зал заседаний парламента республики. В начале заседания Гаврилов занял место председателя, что вызвало негодование грузинской парламентской оппозиции, которая сорвала мероприятие. Было объявлено, что заседание состоится в пятницу в одной из гостиниц Тбилиси.

Вечером 20 июня Гаврилов сообщил "Интерфаксу", что в связи с угрозой членам и руководству МАП было принято решение досрочно завершить работу. Делегация МАП покинула Тбилиси, ее сопровождали сотрудники службы безопасности.

Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе, находящийся с визитом в Баку, заявил, что не знал о председательстве Гаврилова на заседании МАП. Несмотря на это, оппозиция потребовала его отставки.

Позднее оппозиционные партии призвали своих сторонников прийти на митинг протеста в связи с занятием Гавриловым кресла спикера грузинского парламента. В ходе акции ее участники предприняли попытку штурма парламента, которая была отбита силами правопорядка.

В ночь на пятницу спецназ применил против участников акции акустические пушки, слезоточивый газ и водометы, чтобы выдворить граждан с проспекта Руставели. Судя по характеру ранений, полученных в том числе сотрудниками СМИ, применялись и резиновые пули.

В ходе столкновений митингующих с полицией в грузинской столице пострадали, по последним данным, 240 человек, в том числе журналисты.

Один из лидеров оппозиционной партии "Европейская Грузия" Гиги Угулава заявил, что протестная акция продолжится до тех пор, пока в отставку не уйдет Кобахидзе. По его словам, организаторы митинга приняли решение добавиться также отставки главы МВД Георгия Гахария и главы СГБ Вахтанга Гомелаури.

Со своей стороны премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что действия организаторов беспорядков перед зданием парламента не останутся безнаказанными.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в центре Тбилиси заявила, что Россия заинтересована в обеспечении внутреннего противостояния в стране. "Я хотела бы еще раз сказать, что раскол страны и общества и внутреннее противостояние никому не идут на руку, кроме России, и сегодня это её самое опытное оружие", - написала президент в фейсбуке.

Утром 21 июня президент Грузии и спикер парламента в связи с беспорядками в Тбилиси прервали свои визиты в Белоруссию и в Азербайджан.