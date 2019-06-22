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СНГ 22.06.2019 10:22

Додон уверен, что после формирования нового правительства Молдавии экономические отношения с РФ получат новый импульс

Президент Молдавии Игорь Додон считает, что после формирования нового правительства взаимовыгодные экономические отношения с Россией получат новый импульс.

Об этом он заявил в пятницу на состоявшейся в Минске встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и специальным представителем президента РФ по развитию торгово-экономического сотрудничества с Молдавией, вице-премьером Дмитрием Козаком.

"Заверил российских партнеров в том, что после того, как в Республике Молдова сформировано новое парламентское большинство и правительство национального согласия, стратегия взвешенной внешней политики и взаимовыгодных экономических отношений получит новый импульс", - написал Додон на своей странице в "Фейсбуке".

По его словам, на встрече обсудили широкий круг вопросов двусторонних отношений, "в первую очередь по торговле и энергетике".

"Констатировали стабильный рост товарооборота, который в 2018 году составил 940 млн. долларов. Поблагодарил российскую сторону за реализацию договоренностей, достигнутых на уровне двух президентов, и, в частности, за временную отмену пошлин на ввоз ряда молдавских товаров на российский рынок", - сообщил Додон.

Он подчеркнул, что "с целью поддержания позитивной динамики обратился к российским партнерам с просьбой продлить на новый срок действие беспошлинного экспорта молдавских товаров в Россию и разрешений на транзит товаров через Украину грузовым автотранспортом".

Кроме того, на встрече обсуждались вопросы поставок природного газа в Молдавию после 1 января 2020 года, когда истекает срок предыдущего контракта.

"Уверен, что решение всех этих вопросов станет существенным шагом на пути к полноценному восстановлению стратегических отношений с Российской Федерацией", - заявил Додон.

Он сообщил, что в начале следующей недели в Кишинев с рабочим визитом прибудет вице-премьер РФ Дмитрий Козак. Он проведет переговоры со всем высшим руководством Молдавии с целью определения приоритетных задач для углубления молдавско-российских отношений.

Как сообщалось, Козак приезжал в Кишинев 3 июня. В этот же день в Молдавии были член Еврокомиссии Йоханнес Хан и директор Бюро Восточной Европы Государственного департамента США Бред Фреден (Bradley Freden). После их визитов удалось начать переговоры о создании правящей коалиции между правым блоком ACUM, одним из лидеров которого является Майя Санду, и Партией социалистов Игоря Додона. Им удалось сформировать новое правительство во главе с Санду и сместить бывшее правительство Демпартии. Правительство приступило к работе неделю назад, после того 14 июня прежние власти сложили полномочия, а многие лидеры Демпартии в спешном порядке покинули страну в минувшую пятницу вечером.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, РОССИЯ, ОТНОШЕНИЯ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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