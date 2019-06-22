Помпео вновь обвинил Иран в финансировании терроризма и пригрозил дополнительными мерами против Тегерана

США примут против Тегерана "дополнительные меры", если он не ратифицирует Палермскую конвенцию против транснациональной организованной преступности и не прекратит финансирование террористических группировок, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
"Как я уже говорил, Иран должен ратифицировать Палермскую конвенцию и Конвенцию по борьбе с финансированием террористов в соответствии со стандартами группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). В противном случае против него будут приняты дополнительные меры", - говорится в распространенном госдепом США заявлении Помпео.
В нем отмечается, что в пятницу FATF "отреагировала на преднамеренную неспособность Ирана решить проблемы, связанные с системным отмыванием денег и финансированием терроризма, потребовав усиления надзора за иранскими финансовыми учреждениями".
Иран, по словам Помпео, стремится использовать "обман и уловки" для финансирования своей незаконной деятельности, "угрожая целостности и безопасности международной финансовой системы".
Он также обвинил Корпус стражей Исламской революции в крупномасштабных незаконных схемах финансирования таких террористических группировок, как Хезболла и ХАМАС при поддержке со стороны правительства Ирана.
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов
Алиев и Эрдоган обсудили перспективы двустороннего сотрудничества
Президент Азербайджана назначил Фамиля Мустафаева председателем Верховной аттестационной комиссии
Премьер Украины пообещал не приватизировать украинскую газотранспортную систему
Azercell в этом году планирует внедрить пилотную версию мобильной связи 5G в Азербайджане - глава компании
Следующие Евроигры пройдут в Кракове в 2023 году
В многоквартирном доме в Париже произошел пожар, три человека погибли
Расширен состав рабочих групп КС по устойчивому развитию Азербайджана
Мелиорация и водное хозяйство отбирает подрядчика на проведение берегоукрепительных работ на юге Азербайджана
ИВ Барды направит более 1 млн манатов на проведение работ по благоустройству
ИВ Гобустанского района отбирает подрядчика для строительства многоквартирного жилого дома
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Команда Азербайджана успешно выступила на V Всемирных играх юных соотечественников
В Баку состоялся заключительный в 2018 – 2019 учебном году семинар Учебно-методического центра русского языка РИКЦ
AMADA выступает наблюдателем от WADA на II Европейских играх
В Баку в конце июня пройдет международный страховой форум
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Американские горки на нефтяном рынке
Премьер Армении, где героизируют лидеров, называющих себя расистами, а свою теорию расизмом, отчего-то вдруг стал обвинять в расизме Азербайджан – завсектором АП Азербайджана
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви