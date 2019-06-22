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Дальнее зарубежье 22.06.2019 12:37

Трамп подтвердил, что не хочет войны с Ираном и готов к переговорам - ТВ

Президент США Дональд Трамп заявил телеканалу NBC, что хотел бы избежать войны с Ираном и предлагает Тегерану начать переговоры.

"Я не стремлюсь к войне. Если она начнется, то выльется в невиданные ранее по масштабам жертвы. Я не хотел бы этого", - сказал президент в интервью, краткие отрывки которого приводятся на сайте телеканала в ночь на субботу.

Трамп добавил, обращаясь к Тегерану: "Вы не можете обладать ядерным оружием. Вы хотите поговорить - пожалуйста. В противном случае, у вас будут проблемы с экономикой в последующие три года".

Президент также отметил, что он остановил нанесение удара по Ирану в связи с тем, что ему доложили, что атаки по планирующимся трем целям в Иране могут привести к гибели 150 иранцев. Трамп заявил, что такая цена слишком высока и не будет пропорциональным ответом на сбитый разведывательный беспилотник, сообщает телеканал.

Ранее президент признал, что отменил удар по Ирану за 10 минут до его нанесения.

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Тэги: США, ТРАМП, ИРАН, КОНФЛИКТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]