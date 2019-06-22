Трамп подтвердил, что не хочет войны с Ираном и готов к переговорам - ТВ

Президент США Дональд Трамп заявил телеканалу NBC, что хотел бы избежать войны с Ираном и предлагает Тегерану начать переговоры.
"Я не стремлюсь к войне. Если она начнется, то выльется в невиданные ранее по масштабам жертвы. Я не хотел бы этого", - сказал президент в интервью, краткие отрывки которого приводятся на сайте телеканала в ночь на субботу.
Трамп добавил, обращаясь к Тегерану: "Вы не можете обладать ядерным оружием. Вы хотите поговорить - пожалуйста. В противном случае, у вас будут проблемы с экономикой в последующие три года".
Президент также отметил, что он остановил нанесение удара по Ирану в связи с тем, что ему доложили, что атаки по планирующимся трем целям в Иране могут привести к гибели 150 иранцев. Трамп заявил, что такая цена слишком высока и не будет пропорциональным ответом на сбитый разведывательный беспилотник, сообщает телеканал.
Ранее президент признал, что отменил удар по Ирану за 10 минут до его нанесения.
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