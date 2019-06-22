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СНГ 22.06.2019 11:08

Лукашенко ждёт Путина на церемонию закрытия Евроигр

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ждет президента России Владимира Путина на церемонию закрытия II Европейских игр, которая пройдет 30 июня.

"Примерно такой был оговорён график, что мы как раз сегодня встречаемся после заседания правительств. Затем он (Путин) планировал приехать на закрытие, и мы встретимся и поговорим на эту и другие разные темы", - сказал Лукашенко в ходе переговоров с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

"И уже, когда будет у вас на родине форум регионов, мы с ним (Путиным) поедем на Валаам молиться и там дополнительно обсудим (вопросы)", - сообщил Лукашенко.

"Это не лишнее", - отметил Медведев.

"Такой был план, но это наметки. Все зависит от того, как будут складываться графики президентов, прежде всего президента России. Потому что у него и двадцатка в эти времена (саммит G20)", - ответил Лукашенко.

Очередное заседание Форума регионов России и Белоруссии должно пройти 16-18 июля в Санкт-Петербурге.

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Тэги: РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТЫ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]