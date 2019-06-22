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Дальнее зарубежье 22.06.2019 14:57

Трамп обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии иранскую проблему

Президент США Дональд Трамп в разговоре с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом обсудил ситуацию вокруг Ирана, сообщает Белый дом.

"Они обсудили угрозу, создаваемую агрессивным поведением иранского режима", - говорится в сообщении, выдержки из которого приводят американские СМИ.

Также стороны обсудили роль Саудовской Аравии в стабилизации ситуации на Ближнем Востоке и в обеспечении стабильности нефтяного рынка.

В четверг стало известно, что Корпус стражей Исламской революции (КСИР) сбил американский беспилотник в южной прибрежной провинции страны Хормозган после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана. Позже в Минобороны США подтвердили информацию об уничтожении беспилотника, однако заявили, что он был сбит в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом.

После этого Трамп сообщил, что он отменил удар по Ирану за десять минут до планируемого времени, так как счел его несоразмерным инциденту с беспилотником.

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Тэги: США, САУДАРАВИЯ, РАЗГОВОР, ТЕМЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]