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СНГ 22.06.2019 11:36

Додон заверил Медведева, что большинство населения Молдавии выступает за тесное сотрудничество с РФ - источник

Президент Молдавии Игорь Додон на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым заверил, что подавляющее большинство молдавского населения и политических партий выступает за развитие тесного сотрудничества с Россией, сообщил журналистам источник в российской делегации.

Медведев встретился с президентом Молдавии в пятницу в Минске перед церемонией открытия II Евроигр.

"Встреча прошла очень конструктивно. Дмитрий Анатольевич отметил, что у нас есть хороший шанс, чтобы придать новую динамику российско-молдавским отношениям с учётом изменения политической ситуации в Молдавии. Отметил важность активного взаимодействия по линии правительств, подтвердил готовность к развитию сотрудничества с нашими молдавскими коллегами", - сказал источник.

"Президент Додон подчеркнул, что подавляющее большинство молдавского общества и политических партий выступает за развитие тесного сотрудничества с Россией. Объявил, что в ближайшее время будет назначен сопредседатель российско- молдавской межправительственной комиссии, это будет вице-премьер (Василий) Шова. Он будет готов к возобновлению полноформатной работы с российским коллегой, министром сельского хозяйства (Дмитрием) Патрушевым, возглавляющим российскую часть межправкомиссии", - сказал источник.

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Тэги: РОССИЯ, МОЛДАВИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]