В посольстве США в Грузии надеются, что насилие на улицах в Тбилиси не повторится и стороны начнут диалог

В посольстве США в Грузии в связи с произошедшими в ночь на пятницу событиями на проспекте Руставели в Тбилиси в очередной раз осудили насилие и заявили о необходимости диалога и соблюдения законности.
"Насилие неприемлемо, необходим диалог и соблюдение конституционного процесса", - заявил журналистам представитель американского посольства Николас Берлинер.
По словам дипломата, в Грузии сейчас отмечается поляризация и посольство США надеется, что политические партии сумеют объединиться и достичь конституционных результатов.
Он отметил, что насилие на улицах всегда опасно.
"Население справедливо возмутилось. Мирный протест и выражение мнения полностью приемлемы. Что неприемлемо - это насилие. Важно, чтобы были расследованы все факты, чтобы мы точно увидели, что произошло", - сказал Берлинер, выразив обеспокоенность в связи с тем, что на акции пострадали люди, включая журналистов.
"Мы осуждаем насилие и надеемся, что это не повторится. Необходим мирный период и диалог", - заявил он.
При этом Берлинер отметил, что посольство США всегда ведет диалог со всеми партиями в Грузии, но существующие проблемы являются внутренним делом, которое должны урегулировать сами грузинские политики.
"Грузия наш партнер, и хотим, чтобы она была успешной. Хотим всеми средствами помочь Грузии, но существующее внутри страны разделение должно быть урегулировано самими грузинами", - заявил дипломат.
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