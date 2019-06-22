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Регион 22.06.2019 11:55

В посольстве США в Грузии надеются, что насилие на улицах в Тбилиси не повторится и стороны начнут диалог

В посольстве США в Грузии в связи с произошедшими в ночь на пятницу событиями на проспекте Руставели в Тбилиси в очередной раз осудили насилие и заявили о необходимости диалога и соблюдения законности.

"Насилие неприемлемо, необходим диалог и соблюдение конституционного процесса", - заявил журналистам представитель американского посольства Николас Берлинер.

По словам дипломата, в Грузии сейчас отмечается поляризация и посольство США надеется, что политические партии сумеют объединиться и достичь конституционных результатов.

Он отметил, что насилие на улицах всегда опасно.

"Население справедливо возмутилось. Мирный протест и выражение мнения полностью приемлемы. Что неприемлемо - это насилие. Важно, чтобы были расследованы все факты, чтобы мы точно увидели, что произошло", - сказал Берлинер, выразив обеспокоенность в связи с тем, что на акции пострадали люди, включая журналистов.

"Мы осуждаем насилие и надеемся, что это не повторится. Необходим мирный период и диалог", - заявил он.

При этом Берлинер отметил, что посольство США всегда ведет диалог со всеми партиями в Грузии, но существующие проблемы являются внутренним делом, которое должны урегулировать сами грузинские политики.

"Грузия наш партнер, и хотим, чтобы она была успешной. Хотим всеми средствами помочь Грузии, но существующее внутри страны разделение должно быть урегулировано самими грузинами", - заявил дипломат.

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Тэги: ГРУЗИЯ, СИТУАЦИЯ, США, ПОСОЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]