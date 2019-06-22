В Европе на следующей неделе ожидают сильную жару

На существенной части континентальной Европы на следующей неделе ожидается сильная жара, которая, возможно, побьет предыдущие рекорды, сообщает газета The Guardian.
Температура в городах Европы, по данным метеорологической службы AccuWeather, превысит 32 градуса по Цельсию, в некоторых местах достигнет 40 градусов. Жара придет в Париж, Мадрид, Берлин, Брюссель и Франкфурт, а позднее сместится в Бухарест, Вену, Будапешт, Белград и Софию.
Во Франции в большинстве регионов с понедельника ожидается температура от 35 до 40 градусов по Цельсию. В ночное время она вряд ли будет опускаться ниже 20 градусов. Министр здравоохранения Франции Аньез Бюзен призвала быть готовыми к жаре больницы и дома престарелых.
В Германии температура воздуха местами может достигнуть 40 градусов по Цельсию, и, возможно, превысит прежний рекорд в 40,3 градуса, установленный в 2015 году в Баварии.
Метеорологи ожидают, что в целом температура воздуха в июле и августе в Европе окажется выше нормы.
Эксперты сообщают, что высокая температура воздуха может привести к проблемам со сном и увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Они напоминают, что сильнее всего жара сказывается на детях и пожилых людях, поэтому им следует ограничить пребывание на улице в самые жаркие часы дня.
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