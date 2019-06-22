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СНГ 22.06.2019 13:00

Медведев: материалы по интеграции могут быть переданы президентам РФ и Белоруссии в июле

Материалы по российско-белорусской интеграции могут быть переданы на обсуждение президентов в июле, в ноябре можно было бы выйти на подписание "дорожных карт", сообщил премьер министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в пятницу.

"Наши переговоры идут неплохо: хорошо поработали министры, вице-премьеры находятся в постоянном активном диалоге. Поэтому мы сейчас почти готовы передать все это для рассмотрения на президентском уровне. Надеемся, что это удастся сделать в июле месяце вам, для того, чтобы порешать какие-то основные моменты. И мы исходим из того, что если все пойдёт в таком ключе, и будет получено окончательное одобрение президентов, к ноябрю можно было бы выйти на подписание дорожных карт по реализации всех этих инициатив. Так что, будем вас "грузить" дальше",- сказал Медведев.

"Здорово, было бы неплохо. Но лучше бы на тот уровень (президентов - ИФ) ничего не передавали. А решили на своём уровне", - пошутил Лукашенко.

"Стараемся вас сильно не загружать", - ответил Медведев.

"Мы сейчас находимся на таком очень важном переговорном треке, обсуждаем программу действий по исполнению нашего Союзного договора, программу интеграции. И сегодня мы очень неплохо поговорили, надо признать", - сказал Медведев.

По его словам, согласована значительная часть вопросов, а президентам предстоит найти самые сложные решения, в том числе политико-правовые.

"Значительная часть вопросов - я здесь абсолютно согласен с оценками наших белорусских друзей - она уже согласована. Это не означает, что не осталось ничего для президентов. Остались гораздо меньшее количество вопросов, но самых сложных, по которым нужно будет определиться даже с точки зрения политико-правовой",- подчеркнул премьер-министр.

"Подкинули нам (работы - ИФ), чтобы мы не скучали", - сказал Лукашенко.

"Это в интересах наших стран и наших народов", - ответил Медведев.

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Тэги: РОССИЯ, МЕДВЕДЕВ, БЕЛОРУССИЯ, ИНТЕГРАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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