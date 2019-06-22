Грузинские бизнесмены по-разному реагируют на происходящие в Тбилиси события

Учредитель и глава одной из ведущей в Грузии девелоперской компании "Редикс групп" Лаша Папашвили считает, что не стоит слишком преувеличенно реагировать на инцидент в парламенте страны, где в четверг в кресло спикера на заседании Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) усадили депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.
"Я не в курсе деталей произошедшего, знаю, что Россия является членом этой Ассамблеи, и человеческие отношения перечеркивать не стоит. Конечно, очень плохо, что кресло спикера уступили российскому депутату, но излишне остро реагировать на это тоже не стоит", - заявил в пятницу журналистам Папашвили.
Между тем, по словам главы грузинской страховой компании "Арди" и учредителя медиа-холдинга "Коммерсант" Армаза Тавадзе, произошедшее является "непростительной ошибкой действующей политической элиты".
"Из-за непрофессионализма и вредительства со стороны депутатов правящей партии под угрозой оказалось стабильное развитие страны. Если в Грузии не будут защищены основные ценности и принципы, в такой стране не будет никакой перспективы ни у бизнеса, ни развития вообще. Надеюсь, что правящая партия не ограничится формальным наказанием стрелочников. Я буду внимательно следить за дальнейшими действиями власти", - сказал гендиректор компании "Арди".
В свою очередь, руководитель компании-грузоперевозчика "Истгейт-групп" Ираклий Иашвили не считает целесообразным из-за произошедшего назначать досрочные парламентские выборы, на чем настаивает грузинская оппозиция.
"Мне очень не понравился Гаврилов в кресле спикера парламента, но это не значит, что надо назначать досрочные парламентские выборы. Конечно, плохо, что такие депутаты к нам приезжают, но не стоит из этого делать политический кризис", - считает бизнесмен.
В пятницу вечером в Тбилиси возобновилась массовая акция против властей, устроивших накануне силовой разгон митингующих. Ее участники, к которым присоединились студенты, озвучивают свои требования к властям, среди которых отставка главы МВД Георгия Гахария, а также назначение досрочных парламентских выборов и переход полностью на пропорциональную избирательную систему.
Накануне протестующие пытались штурмовать здание парламента, но были отброшены силами правопорядка. Спецназ применил против участников акции акустические пушки, слезоточивый газ и водометы, а также резиновые пули, чтобы выдворить граждан с проспекта Руставели.
По данным Минздрава Грузии, в ходе столкновений пострадали 240 человек, в том числе 80 полицейских, а МВД республики сообщило о 305 задержанных в ходе акции протеста.
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