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В Конгрессе США выступили против эскалации ситуации с Ираном

Многие видные конгрессмены в пятницу дали понять, что не поддерживают эскалацию конфликта с Ираном, спровоцированную инцидентом со сбитым американским беспилотником.

Более активными в этом вопросе оказались демократы. Так, спикер палаты представителей демократ Нэнси Пелоси заявила, что ситуация вокруг Ирана складывается опасная и непростая, она требует твердого и умелого подхода.

"Мы должны найти ответ, который приведет к деэскалации и будет продвигать интересы Америки", - отметила Пелоси в заявлении, опубликованном на ее сайте.

Также Пелоси заявила, что президент не имеет права начинать боевые действия против другой страны без одобрения Конгресса.

Сенатор-демократ Элизабет Уоррен, участвующая в настоящее время в президентской гонке, написала в "Твиттере", что "нет оправдания дальнейшей эскалации этого кризиса, мы должны отойти от порога войны".

Еще один сенатор-демократ, претендующий на пост президента, Камала Харрис обвинила президента США Дональда Трампа в том, что его политика в отношения Ирана ослабляет США и делает их менее безопасными.

"Либо администрация Трампа готовится к очередной катастрофической войне на Ближнем Востоке, либо они провели два года, размахивая шашкой без какой-либо стратегии и конечного плана", - написала она в "Твиттере".

Конгрессмен-демократ Адам Шифф также напомнил Трампу, что Конгресс не давал ему разрешения на войну с Ираном и призвал к деэскалации.

"Группа (конгрессменов - ИФ) встретилась с президентом по Ирану. Мы призвали его снять напряженность и избежать просчетов. Иран хочет вбить клин между США и нашими союзниками. Мы не должны позволить этого", - написал Шифф в "Твиттере".

Республиканцы, в свою очередь, также выступили против роста напряженности с Ираном, воздержавшись при этом от критики действий Трампа.

Конгрессмен-республиканец Линдси Грэм заявил, что он ценит сдержанный подход Трампа к вопросу Ирана.

"Я ценю желание президента быть взвешенным и вдумчивым, когда дело доходит до иранских провокаций", - написал Грэм в "Твиттере".

Тед Йохо, конгрессмен-республиканец, входящий в комитет по иностранным делам, призвал пока не начинать военные действия в отношении Ирана, но "отправить им счет за беспилотник".

В четверг стало известно, что Корпус стражей Исламской революции (КСИР) сбил американский беспилотник в южной прибрежной провинции страны Хормозган после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана. Позже в Минобороны США подтвердили информацию об уничтожении беспилотника, однако заявили, что он был сбит в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом.

После этого Трамп сообщил, что он отменил удар по Ирану за десять минут до планируемого времени, так как счел его несоразмерным инциденту с беспилотником.

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Тэги: США, ИРАН, КОНГРЕСС, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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