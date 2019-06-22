Гуайдо обсудил с главным правозащитником ООН необходимость смены власти в Венесуэле

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет провела в Каракасе встречу с лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуайдо, сообщает в пятницу агентство Associated Press.
Гуайдо сообщил, что обсуждал с Бачелет стремление оппозиции отстранить президента страны Николаса Мадуро от власти.
"Пусть этот визит поможет преодолению катастрофы, которая обрушилась на эту страну. Этот визит должен придать новых сил для борьбы в Венесуэле", - сказал Гуайдо после встречи.
Гуайдо рассказал Бачелет, что правительственные силы удерживают в заключении двух оппозиционных депутатов и порядка 700 активистов. Бачелет, по словам Гуайдо, выразила глубокую обеспокоенность нарушениями прав человека в Венесуэле.
Позднее в пятницу Бачелет встретится с Николасом Мадуро.
21 января 2019 года в Каракасе была предпринята попытка мятежа, организованного группой служащих Национальной гвардии в одной из столичных казарм. После этого инцидента Верховный суд Венесуэлы отстранил от должности председателя Национальной ассамблеи лидера оппозиции Хуана Гуайдо. В ответ тот призвал жителей Каракаса и других городов Венесуэлы выйти на акции протеста.
Спустя несколько дней в Венесуэле прошли массовые антиправительственные акции протеста. 23 января Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны.
Практически сразу после этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки, ряд стран ЕС и ряд других государств официально признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы или выразили ему поддержку.
Среди тех, кто поддержал победившего на выборах президента Мадуро - Россия, Мексика, Куба, Боливия и Турция. Российские политики на происходящее в Венесуэле и вокруг этой страны отреагировали резко, расценив события 23 января как попытку государственного переворота.
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