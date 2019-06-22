Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9202 RUR   0.027 GBR   2.1593 TRY   0.2947

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.65 2.89 Brent 64.45 2.63

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 22.06.2019 14:08

Гуайдо обсудил с главным правозащитником ООН необходимость смены власти в Венесуэле

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет провела в Каракасе встречу с лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуайдо, сообщает в пятницу агентство Associated Press.

Гуайдо сообщил, что обсуждал с Бачелет стремление оппозиции отстранить президента страны Николаса Мадуро от власти.

"Пусть этот визит поможет преодолению катастрофы, которая обрушилась на эту страну. Этот визит должен придать новых сил для борьбы в Венесуэле", - сказал Гуайдо после встречи.

Гуайдо рассказал Бачелет, что правительственные силы удерживают в заключении двух оппозиционных депутатов и порядка 700 активистов. Бачелет, по словам Гуайдо, выразила глубокую обеспокоенность нарушениями прав человека в Венесуэле.

Позднее в пятницу Бачелет встретится с Николасом Мадуро.

21 января 2019 года в Каракасе была предпринята попытка мятежа, организованного группой служащих Национальной гвардии в одной из столичных казарм. После этого инцидента Верховный суд Венесуэлы отстранил от должности председателя Национальной ассамблеи лидера оппозиции Хуана Гуайдо. В ответ тот призвал жителей Каракаса и других городов Венесуэлы выйти на акции протеста.

Спустя несколько дней в Венесуэле прошли массовые антиправительственные акции протеста. 23 января Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны.

Практически сразу после этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки, ряд стран ЕС и ряд других государств официально признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы или выразили ему поддержку.

Среди тех, кто поддержал победившего на выборах президента Мадуро - Россия, Мексика, Куба, Боливия и Турция. Российские политики на происходящее в Венесуэле и вокруг этой страны отреагировали резко, расценив события 23 января как попытку государственного переворота.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ООН, ВЕНЕСУЭЛА, ПЕРЕГОВОРЫ


Похожие новости


Генсек ООН призвал Венесуэлу не применять силу против мирных демонстрантов Санкции против Венесуэлы усугубили ситуацию в этой стране - Бачелет ООН не намерена принимать чью-либо сторону на переговорах по Венесуэле - Гутерриш Помпео в СБ ООН призывает мировое сообщество признать Гуаидо президентом Венесуэлы Мадуро приветствовал запрос США о проведении СБ ООН по Венесуэле Гутерриш призывает расследовать гибель людей в Венесуэле

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]