"Аэрофлот" сообщил, что с 8 июля прекращает выполнение рейсов в Грузию

Российская авиакомпания "Аэрофлот" сообщила, что с 8 июля текущего года полностью прекращает выполнение рейсов в Грузию.

"Авиакомпания прекращает рейсы в/из Тбилиси, частота которых в летнем расписании полетов составляет 14 в неделю. С настоящего времени главные усилия Аэрофлота будут направлены на вывоз с территории Грузии находящихся там граждан Российской Федерации", - сообщает перевозчик.

В сообщении отмечается, что пассажиры, имеющие билеты в Россию на 8 июля или более позднюю дату, могут без каких-либо доплат или штрафных санкций перенести вылет на раннее время, до полного прекращения авиасообщения, или вернуть стоимость билетов, расторгнув договор о перевозке.

Те пассажиры, которые приобрели билеты в Грузию на 8 июля или более позднюю дату, могут получить возврат полной стоимости билета по месту его приобретения, либо бесплатно изменить перевозку с тем, чтобы она состоялась в период выполнения рейсов.

"В качестве альтернативы пассажирам может быть предложено без удержания дополнительных средств изменить перевозку, пунктом начала или окончания которой является Тбилиси, на Ереван или Владикавказ в пределах периода полетов по первоначальному билету", - отмечает перевозчик.

Эта мера была принята в связи с указом президента РФ о запрете российским авиакомпаниям с 8 июля осуществлять полеты в Грузию, сообщает "Аэрофлот".