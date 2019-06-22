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Дальнее зарубежье 22.06.2019 12:10

Кандидатом на пост главы Пентагона станет ветеран первой войны в Заливе Эспер

Президент США Дональд Трамп планирует выдвинуть кандидатуру Марка Эспера на пост министра обороны, сообщил Белый дом.

Эспер занимал пост министра сухопутных войск США, а в понедельник, 17 июня приступил к исполнению обязанностей министра обороны, после того, как в отставку ушел Патрик Шанахан.

Эспер - ветеран войны с Ираком 1990-1991 года. Он ушел в отставку в звании подполковника. Эспер работал в исследовательском центре "Наследие", в аппарате Сената и в коммерческих структурах.

Кандидатура Эспера должна быть утверждена Сенатом США.

Ранее на этой неделе Трамп сообщил, что Шанахан решил отказаться от борьбы за "постоянный" пост министра обороны.

"И.о. главы Пентагона Патрик Шанахан проделал прекрасную работу. Но он решил не продолжать процесс утверждения (в должности постоянного главы оборонного ведомства - ИФ), так как хочет уделить больше времени семье", - написал он в своем твитере.

Сам Шанахан сделал письменное заявление, в котором он заявил, что гордиться работой, проделанной за те два года, что он работал в Пентагоне.

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Тэги: США, ПЕНТАГОН, КАНДИДАТУРА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]