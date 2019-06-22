В многоквартирном доме в Париже произошел пожар, три человека погибли

По меньшей мере, три человека погибли, и один получил тяжелые ранения в результате пожара в многоквартирном доме в Париже, сообщают в субботу французские СМИ со ссылкой на пожарных.

По их информации, еще 27 человек получили незначительные травмы.

Информация о причинах пожара в шестиэтажном доме пока не приводится.