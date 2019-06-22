Путин готов работать с любым избранным британским премьером, но считает странным способ избрания

Президент РФ Владимир Путин заявил, что будет работать с любым премьером Великобритании, которого выберут, но выразил недоумение тем, как происходит в "туманном Альбионе" выбор фактически первого лица в государстве.
"Кого (правящая - ИФ) партия выберет, тот и будет премьер-министром, будем работать с любым человеком", - сказал Путин в интервью программе "Вести в субботу с Сергеем Брилевым" ("Россия 1", ВГТРК), отвечая на вопрос, поддержит ли он кого-то в предвыборной гонке Великобритании, как это уже сделал президент США Дональд Трамп.
При этом Путин заметил: "Единственное, на что я хотел бы обратить внимание. Нам все время тычут пальцем по поводу демократических процессов в России, избирательного права и так далее". "Вот способ приведения к верховной власти, по сути, первого человека в стране - королева, как мы знаем, вопросов никаких не решает, формально является главой государства, а всевластные полномочия у премьер-министра. В итоге, как приходит другой премьер на смену Терезе Мэй? С помощью всеобщих выборов? Нет. С помощью партийной тусовки. Это для меня, честно говоря, странно. Но такова английская система", - заявил президент РФ.
Он добавил: "Будем с уважением к этому относиться и будем работать со всеми, кто будет работать с нами".
Путин, вспомнив свою встречу с представителями британского бизнеса, отметил, что те хотят "работать, расширять свое производство на российском рынке". "Надеюсь, что и политическое руководство страны (Великобритании - ИФ"), понимая это, будет соответствующим образом реагировать", - сказал президент.
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